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Кредитные карты Ситибанк

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15 кредитных карт

MasterCard World «Просто кредитная карта» — Ситибанк
Просто кредитная карта
Mastercard Standard
568 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
MasterCard Gold — Ситибанк
Citibank Mastercard Gold
Mastercard Gold
6 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 600 000 до 50 дней требуется
см. условия
World MasterCard «Citi Select» — Ситибанк
Citi Select
Mastercard World
6 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
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Mastercard World «CASH BACK» — Ситибанк
Cash Back
Mastercard World
4 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
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MasterCard World «Citi PremierMiles» — Ситибанк
Citi PremierMiles
Mastercard World
1 заявка за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 600 000 до 50 дней требуется
см. условия
World MasterCard «Miles & More Premium» — Ситибанк
Miles & More Premium
Mastercard World Premium
1 заявка за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 600 000 до 50 дней требуется
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MasterCard Standard — Ситибанк
Citibank Mastercard
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
World MasterCard «Miles & More Standard» — Ситибанк
Miles & More
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
Visa Classic «Кредитная карта Аэрофлот-Ситибанк» — Ситибанк
Аэрофлот
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
Visa Gold «Кредитная карта Аэрофлот-Ситибанк» — Ситибанк
Аэрофлот Премиум
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 600 000 до 50 дней требуется
см. условия
Mastercard World «CASH BACK» — Ситибанк
Cash Back - Банки.ру
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 20,9% до 300 000 до 50 дней требуется
см. условия
World MasterCard «Citi Select Premium» — Ситибанк
Citi Select Premium
Mastercard World Premium
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 600 000 до 50 дней требуется
см. условия
MasterCard World Signia «Ultima» — Ситибанк
Citi Ultima
Mastercard World Elite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 1 500 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard World Signia «Miles & More Ultima» — Ситибанк
Citi Ultima Miles & More
Mastercard World Elite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 1 500 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
MasterCard World Signia «Ultima» — Ситибанк
Citi Ultima Select
Mastercard World Elite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 13,9% до 1 500 000 до 50 дней справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Ситибанка

Оценка: 5 Проверяется
Из-за моей неосторожности мошенники украли данные моей карты, а после с неё были списаны деньги. Я обратилась в Ситибанк с просьбой расследовать мошенничество. Все украденные... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
с Сити с 2010г. Через несколько лет я стал Ситиголд.У меня появился персональный менеджер женщина Зульфия Вер-на. устраивала круглый стол нагоняла в переговорную кучу народу... Весь отзыв
Все отзывы
86 863

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