Оценка: Проверяется
Кредитные карты Ситибанкизменить банк
15 кредитных карт
Просто кредитная карта
Mastercard Standard
568 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Citibank Mastercard Gold
Mastercard Gold
6 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Citi Select
Mastercard World
6 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Cash Back
Mastercard World
4 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Citi PremierMiles
Mastercard World
1 заявка за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
Miles & More Premium
Mastercard World Premium
1 заявка за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 20,9%
|до 300 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50 дней
|
требуется
см. условия
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50 дней
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Ситибанка
Оценка: 5 Не засчитана
Получила очень подробную консультацию по продуктам Вашего банк на стойке Ситибанк в аэропорту «Внуково». Огромное спасибо представителю Вашего банка О. Фарруху... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
с Сити с 2010г. Через несколько лет я стал Ситиголд.У меня появился персональный менеджер женщина Зульфия Вер-на. устраивала круглый стол нагоняла в переговорную кучу народу... Весь отзыв
86 863
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