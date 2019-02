Справка Banki.ru

Ситибанк был зарегистрирован как банк со стопроцентным иностранным капиталом в 1993 году. Учредителями товарищества с ограниченной ответственностью «Сити Банк Т/О» практически в равных долях выступили три американские фирмы из штата с льготным налогообложением — Делавэра (внутренние офшоры): Centaur Investment Corporation, Citibank Overseas Investment Corporation и Foremost Investment Corporation. Позднее банк был перерегистрирован в закрытое акционерное общество (ЗАО), и из его названия исчезло обозначение «Т/О». В июле 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.

Ситибанк является дочерним банком американской Citigroup* (непосредственным владельцем 100% акций банка выступает Citigroup Netherlands B. V.).

Сеть обслуживания и продаж банка на сегодняшний день насчитывает девять отделений в Москве, три — в Санкт-Петербурге, а также по одному филиалу в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе. Общее количество банкоматов составляет 29 устройств. Стоит отметить, что за последние три года банк сократил примерно вдвое количество своих офисов и, по словам его главы в России, планирует и дальше закрывать отделения, перемещая акцент на дистанционное обслуживание. На территории СНГ «дочки» Citi работают также в Казахстане и на Украине. По состоянию на 1 октября 2018 года численность сотрудников банка составляла 3 739 человек (на начало 2018 года — 3 855 человек).

Клиентская база насчитывает свыше 3 тыс. корпоративных и более 500 тыс. частных клиентов. Список корпоративных клиентов банка включает в себя промышленные предприятия, ведущие российские и международные компании, а также крупные финансовые компании. По оценке журнала Forbes, в 2017—2018 годах Ситибанк занимал 5-е место в рейтинге самых надежных российских банков (в предыдущие годы банк также находился на лидирующих позициях среди самых надежных российских банков).

Юридическим лицам банк предлагает обширный список продуктов и услуг: РКО, кредитование, овердрафты, аккредитивы, гарантии, инкассо, эскроу-счета, интернет-платформу для управления счетами компании (CitiDirect Online Banking), документарные операции, полный спектр казначейских продуктов, услуги по операциям с ценными бумагами и пр.

К услугам частных клиентов — вклады, сберегательные и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, услуги по страхованию и управлению капиталом (сервис Citigold), дистанционное обслуживание, денежные переводы.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 14,1% (или 66,7 млрд рублей), составив 538,7 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 46% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 26,6% до 30,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,8 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 50,2% до 46%, при этом их номинальный объем увеличился на 10,9 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 1,9% до 4,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,5 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 57,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,1% (или 2,4 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,6% и 89,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,71% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 47,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 89,1% и 10,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 29,6% до 30,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,5 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 15,5% до 11,7%, при этом их номинальный объем сократился на 10,1 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 44,2% до 47,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 45 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,1% до 5,9%, при этом их номинальный объем сократился на 1,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов увеличилась c 3,4% до 4,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 10,2 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 163,1 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 23,5 млрд рублей (или 16,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 70%. Согласно пояснительной информации к отчетности банка, на 1 октября 2018 года 44,1% ссуд в корпоративном кредитном портфеле было выдано обрабатывающим производствам, 27,0% — предприятиям оптовой и розничной торговли, 10,6% — финансовой и страховой деятельности, 10,5% приходилось на заемщиков, занимающихся добычей полезных ископаемых. При этом 77,6% корпоративного портфеля — кредиты транснациональным компаниям, а оставшаяся часть — кредиты крупным российским коммерческим предприятиям (данные МСФО на конец первого полугодия 2018 года). Розничный кредитный портфель представлен примерно поровну потребительскими ссудами и кредитными картами. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 64,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 0,2% до 0,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,1%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 163,1 млн рублей (0,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 253,5 млрд рублей, из которых 90 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.10.2018 составляет 23,2 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет крайне высокую активность, являясь одним из маркетмейкеров данного сегмента. Обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 6,1 трлн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 14,6 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 10,5 млрд рублей.

Совет директоров: Марк Луэ (председатель), Наталья Николаева, Мария Иванова, Денис Коршилов, Теано Кристофер, Виктория Смолянова, Алексей Большаков, Марек Потома, Эвелин Каталин Дучай, Полина Серебрякова.

Правление: Мария Иванова (президент и председатель), Наталия Белая, Михаил Бернер, Светлана Клочко, Наталья Николаева.

* Citigroup была образована в 1998 году в результате слияния Citicorp и Travelers Group и на сегодняшний день представляет собой одну из крупнейших финансовых структур в мире (8-е место по размеру капитала первого уровня, по данным The Banker — 2017). Группа представлена более чем в 160 странах мира (включая Россию, Украину и Казахстан) и обслуживает около 200 млн клиентских счетов. Частным лицам, компаниям и государственным учреждениям предоставляется полный спектр услуг и продуктов, включая кредитные программы, корпоративно-инвестиционные услуги, брокерское обслуживание, банковское обслуживание коммерческих операций, услуги по управлению благосостоянием.

Во время кризиса 2008 года рыночная капитализация группы рухнула с 240 млрд долларов США (в 2006 году) до 18 млрд на начало 2009 года. Убытки Citigroup по итогам 2008 года превысили 18 млрд долларов США. В 2010 году финансовые показатели заметно улучшились.

В России и СНГ группа является одним из лидеров на рынке инвестбанковских услуг. В 2015 году, по данным Dealogic, инвестбанк занял первое место в рэнкинге консультантов по трансграничным сделкам слияния и поглощения в России. В частности, группа выступала консультантом сделки по приобретению группой Naspers 50,5% доли капитала Avito, а также единственным финансовым консультантом компании ONGC Videsh в сделке по приобретению 15% акций АО «Ванкорнефть» и участвовала в ряде других крупных сделок. В рэнкинге организаторов еврооблигаций СНГ, согласно данным cBonds, с I по III квартал 2018 года Citigroup занимала 4-е место, в рэнкинге организаторов еврооблигаций в России — 14-е место.

На 30 сентября 2018 года консолидированные активы Citigroup составляли 1,93 трлн долларов США (годом ранее — 1,89 трлн долларов), собственный капитал — 179,9 млрд долларов США (228,6 млрд долларов), чистая прибыль группы за девять месяцев 2018 года составила 13,8 млрд долларов США (12,1 млрд долларов чистой прибыли за аналогичный период 2017 года).

