Кредиты Газпромбанка физическим лицам представлены ипотечными программами, займами на покупку автомобилей и потребительскими ссудами. Нецелевой потребительский кредит доступен лицам, проходящим военную службу по контракту. Чтобы получить наличные, военнослужащий должен быть включен в список накопительной ипотечной системы (НИС), а также соответствовать требованиям банка по возрасту и минимальному сроку трудового стажа. Кроме военных, взять кредит в Газпромбанке могут держатели акций ОАО «Газпром». Поскольку в качестве обеспечения выступают акции крупнейшей компании страны – акционера Газпромбанка, ставки по займам устанавливаются невысокие, но при этом и круг потенциальных заемщиков весьма ограничен.

Предоставляемый Газпромбанком кредит «Образовательный» может быть использован исключительно на оплату обучения в НОУ «Московская школа управления «Сколково» либо на рефинансирование займа, ранее полученного в другом банке на обучение в НОУ. Устанавливаемая процентная ставка по такому кредиту является достаточно привлекательной на фоне среднерыночных.

На сайте Газпромбанка калькулятор кредита на образование не представлен: рассчитать график платежей можно только по ипотечным и автокредитам. Также не предусмотрена возможность оформления заявки на кредита наличными онлайн: чтобы оставить, заемщику придется заполнить анкету в отделении банка. На интернет-портале Газпромбанка заявку можно разместить только по ипотечным программам и программам автокредитования.

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