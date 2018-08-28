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Потребительские кредиты Газпромбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Газпромбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

7 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,40% до 500 000 3 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,40% до 3 000 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 30 000 000 15 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 10 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,40% до 5 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,40% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 9,99% до 3 000 000 1 год
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 10,50% до 3 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Хочу выразить безмерную благодарность сотрудникам Тверского отделения Газпромбанка, а особенно Б-вой Юлии Валерьевне и К-вой Арине за их профессионализм, компетентность и... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в Газпромбанке
395 068

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Газпромбанк кредиты

Кредиты Газпромбанка физическим лицам представлены ипотечными программами, займами на покупку автомобилей и потребительскими ссудами. Нецелевой потребительский кредит доступен лицам, проходящим военную службу по контракту. Чтобы получить наличные, военнослужащий должен быть включен в список накопительной ипотечной системы (НИС), а также соответствовать требованиям банка по возрасту и минимальному сроку трудового стажа. Кроме военных, взять кредит в Газпромбанке могут держатели  акций ОАО «Газпром». Поскольку в качестве обеспечения выступают акции крупнейшей компании страны – акционера Газпромбанка, ставки по займам устанавливаются невысокие, но при этом и круг потенциальных заемщиков весьма ограничен.
Предоставляемый Газпромбанком кредит  «Образовательный» может быть использован исключительно на оплату обучения в НОУ «Московская школа управления «Сколково» либо на рефинансирование займа, ранее полученного в другом банке на обучение в НОУ. Устанавливаемая процентная ставка по такому кредиту является достаточно привлекательной на фоне среднерыночных.
На сайте Газпромбанка калькулятор кредита на образование не представлен: рассчитать график платежей можно только по ипотечным и автокредитам. Также не предусмотрена возможность оформления заявки на кредита наличными онлайн: чтобы оставить, заемщику придется заполнить анкету в отделении банка. На интернет-портале Газпромбанка заявку можно разместить только по ипотечным программам и программам автокредитования.

В других городах: Санкт-Петербург,Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж.

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