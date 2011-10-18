Вклады ББР Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам ББР Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.