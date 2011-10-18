Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ББР Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,6%
|50 000
|396 дней
|
|Доллар США
|2,8%
|1 000
|396 дней
|Евро
|1,7%
|1 000
|396 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|10 000
|370 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,2%
|5 000 000
|396 дней
|
|Доллар США
|3%
|100 000
|396 дней
|Евро
|1,8%
|100 000
|396 дней
|Швейцарский франк
|0,9%
|20 000
|396 дней
|Фунт стерлингов
|0,9%
|20 000
|396 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,6%
|50 000
|396 дней
|
|Доллар США
|1,8%
|1 000
|396 дней
|Китайский юань
|1,3%
|10 000
|396 дней
|Евро
|0,85%
|1 000
|396 дней
|Швейцарский франк
|0,35%
|1 000
|396 дней
|Фунт стерлингов
|0,35%
|1 000
|396 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|15 000 000
|396 дней
|
|Доллар США
|3,5%
|250 000
|546 дней
|Евро
|2%
|250 000
|396 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,6%
|1 000 000
|396 дней
|
|Доллар США
|1,8%
|15 000
|396 дней
|Евро
|0,85%
|15 000
|396 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,75%
|50 000
|1095 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|1 500 000
|396 дней
|
|Доллар США
|2,3%
|25 000
|396 дней
|Китайский юань
|1,9%
|200 000
|396 дней
|Евро
|1,1%
|25 000
|396 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
Вклады ББР Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам ББР Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.