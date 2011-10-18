Вход

Вклады ББР Банка

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов ББР Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,6% 50 000 396 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,8% 1 000 396 дней
Евро 1,7% 1 000 396 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 10 000 370 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,2% 5 000 000 396 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3% 100 000 396 дней
Евро 1,8% 100 000 396 дней
Швейцарский франк 0,9% 20 000 396 дней
Фунт стерлингов 0,9% 20 000 396 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 50 000 396 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,8% 1 000 396 дней
Китайский юань 1,3% 10 000 396 дней
Евро 0,85% 1 000 396 дней
Швейцарский франк 0,35% 1 000 396 дней
Фунт стерлингов 0,35% 1 000 396 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 15 000 000 396 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 3,5% 250 000 546 дней
Евро 2% 250 000 396 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 1 000 000 396 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 1,8% 15 000 396 дней
Евро 0,85% 15 000 396 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 50 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежегодно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 500 000 396 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Доллар США 2,3% 25 000 396 дней
Китайский юань 1,9% 200 000 396 дней
Евро 1,1% 25 000 396 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
111 768

Похожие продукты других банков: НС Банк, Генбанк, РНКБ.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса, Ипотека

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
ББР Банк
лицензия № 2929

Продукты банка

Рейтинги

Вклады ББР Банка

Вклады ББР Банка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам ББР Банка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.