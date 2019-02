Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1994 году частными лицами в Калининграде как «Карбо-Банк». В 1995 году наименование было изменено на «Балтийский Банк Развития» (не путать с ОАО «Балтийский Банк»); в 2012 году оно было сокращено до «ББР Банк». В 2000 году головной офис кредитной организации переехал в Москву и был открыт первый филиал — во Владивостоке. Банк входит в систему страхования вкладов с марта 2005 года.

Основные акционеры финучреждения — граждане РФ, члены совета директоров Дмитрий Швецов (34%), Денис Гордеев (33%) и Дмитрий Гордович (30%). На долю акционеров-миноритариев приходится 3%. Бизнесмен из Санкт-Петербурга Дмитрий Гордович упоминается в СМИ как один из людей, имевших отношение к созданию ООО «Скартел» и управлению компанией (предоставляет телекоммуникационные услуги под брендом Yota, на текущий момент принадлежит «МегаФону»). Дмитрий Швецов в настоящее время возглавляет совет директоров и департамент развития клиентского бизнеса ББР Банка.

Помимо головного офиса в Москве, банк осуществляет свою деятельность через четыре филиала (во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Красноярске и Нижнем Новгороде), 13 дополнительных и четыре операционных офиса. Ранее банк располагал филиалом в Краснодаре, но в сентябре 2018 года он был переведен в статус допофиса. Фининститут представлен своими отделениями в городах присутствия головного офиса и филиалов, а также в таких городах Находке, Уссурийске, Сочи, Пензе, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, городах Московской области. В регионах присутствия у банка имеется 37 собственных банкоматов. Численность персонала банка, согласно отчетности по МСФО, на 30 июня 2018 года составляла 945 человек (годом ранее — 927 человек).

Фининститут ориентирован преимущественно на кредитование и расчетно-кассовое обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса. Крупнейшей отраслью кредитования является торговля (32,5% от кредитного портфеля банка, согласно отчетности по МСФО на 30 июня 2018 года). Существенные доли в портфеле приходятся также на отрасли строительства (16,7%), производства (15,4%) и операций с недвижимостью (14,9%).

Помимо физических лиц банк обслуживает счета компаний и организаций — преимущественно из сферы торговли и финансовых услуг. Среди ключевых клиентов были замечены компании «Строймонтаж», «Линком», таможенный брокер «МТТ «Северо-Запад», интернет-провайдеры «Национальные телекоммуникации», «Амстердамтелеком», ООО «Скартел» (бренд Yota). По состоянию на 30 июня 2018 года кредиты индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства формировали порядка 65% всех кредитов клиентам до вычета резервов.

Предложения банка для физлиц включают в себя расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (потребительские кредиты с обеспечением и без него, автокредитование, карты с кредитным лимитом), линейку вкладов, банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), аренду сейфовых ячеек, платежи и денежные переводы (в том числе по системам Western Union и «Золотая Корона»), дистанционное обслуживание, обмен валюты и др. Корпоративным клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств на депозиты, корпоративные карты и зарплатные проекты, сейфинг, инкассация, выпуск таможенных карт.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 6,1% (или 3,5 млрд рублей), составив 54,6 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 53,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 53,2% до 53,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,7 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,5% до 21,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 8,3% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,2 млрд рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 6,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 14,9% (или 1,1 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,3% и 88,7% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 949,2 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату находится на крайне удовлетворительном уровне, составляя 10,18% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 68,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 80,2% и 19,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 68,5% до 68,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,2 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 6,1% до 6,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 51,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 7,5% до 4,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,5% до 6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,9% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 6,6% до 9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 37,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 2,2 млрд рублей (или 5,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 71,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 2,6% до 3,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 33,1 млрд рублей (87,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 2,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 133,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 818,7 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 991,5 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Швецов (председатель), Денис Гордеев, Алексей Шитов, Дмитрий Гордович, Муслим Анасов.

Правление: Алексей Шитов (председатель), Татьяна Ларина, Наталья Куценко, Константин Григорян, Александр Горцевский, Евгений Мороз, Иван Черный.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru