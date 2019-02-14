Измени одну жизнь
ББР Банк,
ББР Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
707 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|370 дней
|545 дней
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,5
|6,8
|6,8
в случае поступления денежных средств на cчет вклада в размере, превышающем установленный размер максимальной суммы вклада, начисление процентов на сумму превышения осуществляется по ставке, равной ½ от процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
-
ежеквартально
в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта платежной системы VISA или Mastercard
- Специальный вклад
-
благотворительный
вклад открывается в пользу третьих лиц; обязательное личное присутствие в офисе банка лица, открывающего вклад
- Особые условия
-
- в соответствии с условиями заключенного с вкладчиком договора банк из суммы начисленных по вкладу процентов осуществляет перечисление денежных средств в размере 0,3% годовых за период, в котором были начислены проценты по вкладу на счет Благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным способом - без ограничений
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
однократное снятие; не более 25% от суммы вклада на момент изъятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Измени одну жизнь» в 13 городах России
1 052
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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