в случае поступления денежных средств на cчет вклада в размере, превышающем установленный размер максимальной суммы вклада, начисление процентов на сумму превышения осуществляется по ставке, равной ½ от процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта платежной системы VISA или Mastercard Специальный вклад благотворительный вклад открывается в пользу третьих лиц; обязательное личное присутствие в офисе банка лица, открывающего вклад Особые условия в соответствии с условиями заключенного с вкладчиком договора банк из суммы начисленных по вкладу процентов осуществляет перечисление денежных средств в размере 0,3% годовых за период, в котором были начислены проценты по вкладу на счет Благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным способом - без ограничений Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия однократное снятие; не более 25% от суммы вклада на момент изъятия Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент" Автопролонгация возможна Дата актуализации 29.01.2019 13:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.