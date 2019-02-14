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Измени одну жизнь

ББР Банк,

ББР Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
707
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 370 дней 545 дней
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,5 6,8 6,8

в случае поступления денежных средств на cчет вклада в размере, превышающем установленный размер максимальной суммы вклада, начисление процентов на сумму превышения осуществляется по ставке, равной ½ от процентной ставки, установленной при открытии/пролонгации вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально
в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта платежной системы VISA или Mastercard
Специальный вклад
благотворительный
вклад открывается в пользу третьих лиц; обязательное личное присутствие в офисе банка лица, открывающего вклад
Особые условия
  • в соответствии с условиями заключенного с вкладчиком договора банк из суммы начисленных по вкладу процентов осуществляет перечисление денежных средств в размере 0,3% годовых за период, в котором были начислены проценты по вкладу на счет Благотворительного фонда содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным способом - без ограничений

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

однократное снятие; не более 25% от суммы вклада на момент изъятия

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно

по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент"

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
29.01.2019 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Измени одну жизнь» в 13 городах России
1 052
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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Комфортный-Вип 7,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Ставка на рост 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Перспективный 6,75 50 000 ₽ Посмотреть
Легкий курс 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Ориентир на движение 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
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