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Вклады Газтрансбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Газтрансбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

7 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,5% 100 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 1,5% 100 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 50 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 10 000 200 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 1 000 2 года
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 50 2 года
Евро 0,75% 50 2 года
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 50 000 550 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 10 000 92 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 10 000 200 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Газтрансбанка

Вклады Газтрансбанка — отличный выбор, удовлетворяющий потребностям самой взыскательной аудитории. Проценты по вкладам Газтрансбанка не разочаруют вас! Срочный вклад — это не только надежное средство хранения, но и средство приумножения накоплений, т. к. процентные ставки зачастую превышают инфляцию. В продуктовых линейках российских банков представлены вклады для физических лиц на любой вкус: с капитализацией и без, с возможностью пополнения и частичного снятия, с различной периодичностью выплаты процентов. Сервис Банки.ру поможет вам найти депозиты с высокими процентными ставками, подобрать продукты с выгодными условиями досрочного расторжения или с возможностью частичного снятия и т. д. Заключить договор об открытии вклада можно в отделении банка, а ряд кредитных организаций предоставляют возможность подачи заявки онлайн с последующим выездом банковского специалиста для оформления документов.

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