Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам для физических лиц, все виды вкладов банка «Развитие-Столица» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн. Лучшая процентная ставка 7.9% годовых.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|500 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|500 000
|367 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|500 000
|367 дней
|
|Доллар США
|3%
|10 000
|367 дней
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|Ставка в рублях
|6,9%
|Ставка в долларах
|2,9%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|2,75%
|Ставка
|до 7,85%
|Срок
|от 12 мес.
Вклады банка «Развитие-Столица» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Развитие-Столица» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 700 тыс. рублей в одном банке.