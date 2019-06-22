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Вклады банка «Развитие-Столица»

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам для физических лиц, все виды вкладов банка «Развитие-Столица» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн. Лучшая процентная ставка 7.9% годовых.

3 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 500 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 500 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3% 10 000 367 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Развитие-Столица
лицензия № 3013
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Вклады банка «Развитие-Столица»

Вклады банка «Развитие-Столица» помогут не только сохранить, но и приумножить ваши сбережения. На странице банка «Развитие-Столица» вы сможете увидеть проценты по вкладам, предлагаемые им сегодня. Подробно изучите информацию по условиям депозитов для физических лиц и действующим по ним процентным ставкам и выберите самые выгодные для вас. Советуем обратить внимание на возможность открытия и дальнейшего управления вашим вложением онлайн. Процентные ставки по таким депозитам могут оказаться выгоднее, нежели по открываемым в офисе. Все срочные вклады застрахованы государством. В случае наступления страхового случая гражданам гарантированно выплачивается возмещение по депозитам, объем которых в совокупности не превышает 700 тыс. рублей в одном банке.