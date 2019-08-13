|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|нет
|4 900
|есть
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|150
|есть
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|450 - 750
|есть
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовые карты MasterCard в Сбербанке России созданы специально для тех, кто хотел бы избавиться от большого количества бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система имеет важное и полезное преимущество — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок.
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Преимущества и условия для клиентов Master Card
Пластиковая карточка сегодня — это палочка-выручалочка в любой критической ситуации. Ей можно рассчитываться по всему миру и привязать к счету одну из 10 валют. Для оформления карточки нужно быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. С перечнем дополнительных документов (если они есть) и сведений можно ознакомиться, позвонив в службу поддержки финансового учреждения.
С особенностями работы услуги можно ознакомиться ниже:
К тому же, такой способ хранения денег достаточно безопасен: есть технология 3D Secure и чип.
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