Дебетовые карты MasterCard в Сбербанке России созданы специально для тех, кто хотел бы избавиться от большого количества бумажных денег в карманах или кошельке. Сейчас — это современный и быстрый способ оплаты услуг, покупки одежды или вещей обихода. Система имеет важное и полезное преимущество — полное отсутствие возможности задолжать. Согласитесь, это особенно важно в том случае, если предстоит множество покупок.

Что касается нашего сервиса Banki.ru, то здесь вы легко сможете выбрать подходящий финансовый продукт. В числе наших партнеров — большинство коммерческих и российских финансовых учреждений с разными программами и условиями. На нашем ресурсе представлено множество вариантов, среди которых каждый найдет подходящий для себя.

Преимущества и условия для клиентов Master Card

Пластиковая карточка сегодня — это палочка-выручалочка в любой критической ситуации. Ей можно рассчитываться по всему миру и привязать к счету одну из 10 валют. Для оформления карточки нужно быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. С перечнем дополнительных документов (если они есть) и сведений можно ознакомиться, позвонив в службу поддержки финансового учреждения.

С особенностями работы услуги можно ознакомиться ниже:

расплачиваясь с ее помощью в магазинах, ресторанах и других заведениях, которые поддерживают программу лояльности учреждения, можно рассчитывать на скидки, зачисление процентов на бонус-счёт и прочие привилегии;

разновидностью являются доходные, владельцы которых получают годовой процент на ежемесячный остаток средств на карте;

они применяются для зачисления зарплатных средств, в том числе на удалённой работе;

идеальный вариант для тех, кто любит путешествовать. Система гарантирует безопасность накоплений. Можно снимать средства в банкоматах разных стран. В том случае, если средства вдруг закончились, можно попросить друзей или родственников пополнить счет на нужную сумму.

К тому же, такой способ хранения денег достаточно безопасен: есть технология 3D Secure и чип.

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