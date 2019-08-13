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Дебетовые карты MasterCard в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
нет 0 - 3 588 есть
  • для путешествий
2 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Дебетовые карты MasterCard в банке Тинькофф Банк — оптимальное решение для современного мира. С ее помощью можно быстро перевести средства с одного счета на другой, ежемесячно получить заработную плату от работодателя, совершать покупки через интернет и многое другое. На нашем сайте Banki.ru вы можете найти множество выгодных и интересных программ, которые подойдут под любые потребительские нужды. Специалисты нашего портала своевременно обновляют условия представленных финансовых продуктов — нам можно доверять.

Подробнее о преимуществах для клиентов Master Card

Оформление пластиковой карточки не займет много времени — заявку на нее можно заполнить онлайн или отправиться в заинтересовавший вас филиал. В числе обязательных условий — пользователь должен быть старше 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ. При выборе программы обратите внимание на:

  • размер кэш-бека;
  • процент, с которого вам будет начисляться дополнительная сумма в зависимости от остатка на счету.

    • На случай, если вы сомневаетесь, нужен вам такой счет или нет, мы заготовили несколько объективных аргументов:

  • с ее помощью можно платить за товары в интернете, в розничных магазинах, в ресторанах, кафе, театрах — практически везде;
  • значительная часть финансовых организаций создает специальные бонусные программы, с помощью которых пользователи получают скидки на определенные услуги или товары;
  • счет работает как зарплатный — для этого следует обратиться в бухгалтерию по месту работы, чтобы уточнить детали;
  • если чувствуете, что тратите слишком много — обратитесь к менеджеру учреждения, где вы заключали договор. Он поможет ввести лимит на денежные операции.

    • В сохранности средств можно не сомневаться — у счета есть надежный чип и технология 3D Secure.

    Подробно о финансовом маркете Banki.ru

    Наш портал предлагает множество возможностей для экономии вашего времени. Чтобы найти подходящий финансовый продукт за несколько минут, предлагаем обратить внимание на «умный» фильтр. Вы задаете системе параметры, а она исключает неподходящие варианты и выводит в топ те, которые могут вас заинтересовать.

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