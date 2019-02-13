Северный Народный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Северный Народный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 700 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
1 700 ₽
Выпуск и обслуживание
30 $
Выпуск и обслуживание
30 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. - за рубежом
- 0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- 0,35% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 4 долл. - за рубежом
- 0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 0,35% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро - на территории РФ
- 1,5%, мин. 4 евро - за рубежом
- 0,35% - в банкоматах банков группы ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 евро
- 0,35% - в ПВН банков группы ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах группы ВТБ - бесплатно, стороннего банка - 20 руб./ 0,3 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков ВТБ
Дата актуализации
13.02.2019 12:42
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 5 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Северный Народный Банк»
- Адрес
- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 68
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сыктывкар
- Телефоны
-
(8212) 44-53-64