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Дебетовые карты в Саровбизнесбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Саровбизнесбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

11 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) , Mastercard Virtual , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Visa Infinite — Саровбизнесбанк
Все включено
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 30 000 есть
  • для путешествий
доллар США нет 550 есть
  • для путешествий
MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 700 нет нет
доллар США нет 15 нет нет
евро нет 15 нет нет
MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
Дебетовая Gold с cash back
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 есть нет
MasterCard Gold — Саровбизнесбанк
Дебетовая Gold с бонусной программой
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 нет
  • для путешествий
Мир Премиальная — Саровбизнесбанк
Дебетовая Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 есть
  • благотворительность
Мир Классическая — Саровбизнесбанк
Пенсионная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет нет
Visa Infinite — Саровбизнесбанк
Первый класс
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 000 есть
  • для путешествий
доллар США нет 100 есть
  • для путешествий
MasterCard Gift «Подарочная» — Саровбизнесбанк
Подарочная
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Mastercard Gold «Подарочная карта-стикер» — Саровбизнесбанк
Подарочная карта-стикер
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Мир Классическая — Саровбизнесбанк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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