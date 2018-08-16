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Дебетовые карты в банке «Нейва»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Нейва». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|59 - 708
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|1 - 12
|есть
|нет
|евро
|до 0,25%
|1 - 12
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|169 - 2 500
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|3 - 39
|есть
|нет
|евро
|до 0,25%
|3 - 36
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|25
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|1
|нет
|нет
|евро
|нет
|1
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|79 - 990
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|2 - 18
|есть
|нет
|евро
|до 0,25%
|2 - 18
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|39 - 500
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|1 - 12
|есть
|нет
|евро
|до 0,25%
|1 - 12
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|450
|нет
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|7
|нет
|нет
|евро
|до 0,25%
|6
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0
|есть
|нет
|доллар США
|до 0,25%
|0
|есть
|нет
|евро
|до 0,25%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|90
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Нейва»
Оценка: 5 Не засчитана
Разрешите выразить благодарность Чубукиной И.Н. за оформление 4 мая «Карты пенсионера». Хочу отметить доброжелательность, вежливость и профессионализм сотрудницы. Маме... Весь отзыв
Оценка: 5
С 6 марта банк вводит новые тарифы. Как и положено, сообщил об этом за 10 дней. Есть некоторые улучшения для клиентов, некоторые ухудшения. Но все в рамках разумного. За... Весь отзыв
4 916
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