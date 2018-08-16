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Дебетовые карты в банке «Нейва»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Нейва». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Visa Classic — Нейва
Visa Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 59 - 708 есть нет
доллар США до 0,25% 1 - 12 есть нет
евро до 0,25% 1 - 12 есть нет
Visa Gold — Нейва
Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 169 - 2 500 есть нет
доллар США до 0,25% 3 - 39 есть нет
евро до 0,25% 3 - 36 есть нет
Visa Virtual (Virtuon) — Нейва
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 25 нет нет
доллар США нет 1 нет нет
евро нет 1 нет нет
Visa Classic Unembossed «Гастроном» — Нейва
Гастроном
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 79 - 990 есть нет
доллар США до 0,25% 2 - 18 есть нет
евро до 0,25% 2 - 18 есть нет
Visa Classic «Детская» — Нейва
Детская
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 39 - 500 есть нет
доллар США до 0,25% 1 - 12 есть нет
евро до 0,25% 1 - 12 есть нет
Visa Classic Unembossed — Нейва
Моментальная
Visa Unembossed Non-Personalized
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 450 нет нет
доллар США до 0,25% 7 нет нет
евро до 0,25% 6 нет нет
Visa Classic «Пенсионная» — Нейва
Пенсионная
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 есть нет
доллар США до 0,25% 0 есть нет
евро до 0,25% 0 есть нет
Visa Classic Unembossed «Подарочная» — Нейва
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 90 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Нейва»

Оценка: 5 Не засчитана
Разрешите выразить благодарность Чубукиной И.Н. за оформление 4 мая «Карты пенсионера». Хочу отметить доброжелательность, вежливость и профессионализм сотрудницы. Маме... Весь отзыв
Все отзывы
4 916

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