Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в банке «Ак Барс»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ак Барс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
18 дебетовых карт
Generation
Mastercard World
230 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 1 788
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 790
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|3 000
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|60
|нет
|
|евро
|0,1%
|60
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|7 000
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|145
|нет
|
|евро
|0,1%
|145
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 27 500
|есть
|
Unembossed
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Unembossed
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|200
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|4
|нет
|
|евро
|0,1%
|4
|нет
|
Unembossed PayPass / payWave
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Unembossed
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|300
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|6
|нет
|
|евро
|0,1%
|6
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|20
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|600
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|12
|нет
|
|евро
|0,1%
|12
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|800
|нет
|
|доллар США
|0,1%
|16
|нет
|
|евро
|0,1%
|16
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|200
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|50 - 200
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|150
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Ак Барс»
Оценка: 5
Поставлю оценку 5, но прямо скажу, это только в сравнении с другими банками с которыми приходилось иметь дело.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Добрый День! Уже год являюсь клиентом банка и хочу сказать, что сотрудники всегда качественно предоставляют услуги. Достаточно полно можно получить ответ на вопросы касаемо... Весь отзыв
28 244
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