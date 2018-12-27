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Дебетовые карты в банке «Ак Барс»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Ак Барс». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

18 дебетовых карт

Mastercard World «Ак Барс Generation» — Ак Барс
Generation
Mastercard World
230 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 1 788 есть нет
Visa Platinum «Ак Барс Evolution» — Ак Барс
Evolution
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 790 есть
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
MasterCard Gold «payWave» — Ак Барс
Gold PayPass / payWave
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 3 000 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 60 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 60 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Platinum — Ак Барс
Platinum payWave
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 7 000 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 145 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 145 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Platinum — Ак Барс
Premium
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 27 500 есть
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic Unembossed — Ак Барс
Unembossed
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 200 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 4 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 4 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic — Ак Барс
Unembossed PayPass / payWave
Visa Unembossed Non-Personalized , Visa Unembossed , Mastercard Unembossed Non-Personalized , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 300 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 6 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 6 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
MasterCard Virtual «Виртуальная карта» — Ак Барс
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) , Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 20 нет нет
MasterCard Standard — Ак Барс
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 600 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 12 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 12 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic — Ак Барс
Дебетовая PayPass / payWave
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 800 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
доллар США 0,1% 16 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
евро 0,1% 16 нет
  • для путешествий
  • супермаркеты
  • другое
Visa Classic Unembossed «Карта Долголетия» — Ак Барс
Карта долголетия
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 есть
  • другое
Мир — Ак Барс
Карта долголетия Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • другое
MasterCard Unembossed «Карта школьника» — Ак Барс
Карта школьника 1-4 класс
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
MasterCard Unembossed «Карта школьника» — Ак Барс
Карта школьника 5-11 класс
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир — Ак Барс
Классическая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 200 нет
  • другое
MasterCard Standard Unembossed «Предоплаченная карта» — Ак Барс
Предоплаченная MasterCard (непополняемая)
Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 - 200 нет нет
Visa Prepaid — Ак Барс
Предоплаченная Visa (непополняемая)
Visa Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Visa Prepaid — Ак Барс
Предоплаченная (пополняемая)
Visa Prepaid , Mastercard Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Ак Барс»

Оценка: 4 Не засчитана
Добрый День! Уже год являюсь клиентом банка и хочу сказать, что сотрудники всегда качественно предоставляют услуги. Достаточно полно можно получить ответ на вопросы касаемо... Весь отзыв
Все отзывы
28 244

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