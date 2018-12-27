

Дебетовые карты банка «Ак Барс» значительно облегчают жизнь своим владельцам. Среди их достоинств:

• Компактность. Пластик занимает в кошельке минимум свободного пространства. Его можно носить в маленькой дамской сумочке, кармане, чего нельзя сказать о толстой стопке наличных.

• Быстрое проведение платежей. Рассчитываясь картой в магазинах, не нужно отсчитывать деньги, ждать, пока продавец даст сдачу.

• Круглосуточное обслуживание и оперативность. Доступ к сбережениям сохраняется круглые сутки. Деньги можно получить в любое время и где удобно.

• Высокий уровень безопасности. При наличии продукта не нужно думать о сохранности средств. Если он утрачен, необходимо произвести блокировку, позвонив на горячую линию.

• Многофункциональность. Пластик подходит для оплаты товаров и услуг, получения стипендии, зарплаты, пенсии, совершения денежных переводов на другие счета. Его по праву можно назвать универсальным финансовым инструментом.

• Возможность накопления. По определенным тарифам предлагается начисление процентов на остаток. Это выгодно, так как защищает от инфляции и способствует увеличению дохода.

Не следует забывать и о многочисленных бонусных программах, доступных клиентам центра. Бесплатное смс-оповещение, участие в акциях, овердрафт, обслуживание через интернет — предложений очень много.

Ознакомиться со всеми видами дебетовок этой компании вы можете на нашем сайте. Используйте систему фильтрации, чтобы подобрать оптимальный для себя вариант. Подавайте запрос онлайн и получаете новую карту в ближайшем офисе.