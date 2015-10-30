Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Экономбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Экономбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|600
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|9
|нет
|нет
|евро
|нет
|8
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 700
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|40
|нет
|нет
|евро
|нет
|35
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 700
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|40
|нет
|нет
|евро
|нет
|35
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|300
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|5
|нет
|нет
|евро
|нет
|4
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Экономбанка
Оценка: 4
Стал клиентом Экономбанка не по своей воле. Приходится в нем получать заработную плату.
Неудобства которые возникали всегда:... Весь отзыв
Неудобства которые возникали всегда:... Весь отзыв
3 093
Похожие продукты других банков: Банк Оранжевый, Томскпромстройбанк, Межрегиональный промышленно-строительный банк.
Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека