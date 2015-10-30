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Дебетовые карты в Экономбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Экономбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

MasterCard Standard — Экономбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 9 нет нет
евро нет 8 нет нет
MasterCard Gold — Экономбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 35 нет нет
MasterCard Standard — Экономбанк
Дебетовая Instant Issue
Mastercard Instant Issue
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 700 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 35 нет нет
MasterCard Standard Unembossed «Econom» — Экономбанк
Дебетовая Unembossed
Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
евро нет 4 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Экономбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Люди! Если у Вас плохое настроение, оставляйте его дома и не дезинформируйте других. Я являюсь клиентом Экономбанка уже более 12 лет. Хочу отметить высокий профессионализм... Весь отзыв
Все отзывы
3 093

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