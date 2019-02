Справка Banki.ru

Саратовский коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» был учрежден на паевой основе 29 декабря 1990 года на базе государственного специализированного Промстройбанка СССР. В декабре 1992 года получил наименование «Коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк», с апреля 1997 года была установлена организационно-правовая форма акционерное общество закрытого типа (АОЗТ). В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ЗАО на АО. В декабре 2004 года кредитная организация вошла в систему страхования вкладов физических лиц.

Ранее основным бенефициаром банка выступал Александр Суслов — бывший начальник Саратовского областного управления Промстройбанка СССР. С учетом миноритарной доли его сына и председателя правления Экономбанка Матвея Суслова Александр Суслов напрямую и через ООО «СК «ЭкономСтрахование» контролировал 30,15% акций банка. В состав бенефициаров банка также входили Антон Пустыгин (9,95% через ООО «Саратовская Факторинговая Компания»), Наталья Дудукина (9,74% через ООО «Финансовые системы»), Илья Самойленко (9,73%), Алексей Костин (9,29%), Александр Чистяков (8,83%), Владимир Видяпин (3,51%), Александр Сурков (1,03%), Сергей Шихалеев (1,01%). Акционерам-миноритариям принадлежало 16,77%.

В декабре 2015 года Банком России было принято решение о санации банка. В марте 2016 года ЦБ РФ утвердил в качестве санатора уральский Меткомбанк, Агентством по страхованию вкладов была оказана помощь банку в размере 7,1 млрд рублей сроком на десять лет. В апреле 2016 года временной администрацией Банка России принято решение о необходимости снижения уставного капитала банка до одного рубля и о размещении дополнительного выпуска акций на сумму 50 млн рублей.

На текущий момент ПАО «Меткомбанк» контролирует свыше 99,999% акций. На миноритариев приходится менее 0,001%.

Банк располагает неплохо развитой сетью продаж в Саратове и Саратовской области: головной офис, 18 дополнительных офисов и девять операционных касс вне кассового узла. Фининститут устойчиво входит в топ-5 банков Саратовского региона, на текущий момент занимая первое место по размеру активов.

На начало апреля 2017 года средняя численность персонала Экономбанка составляла 424 человека. Собственная банкоматная сеть насчитывает 14 точек в домашнем регионе. Кроме того, банк проводит операции с картами межрегиональной системы микропроцессорных пластиковых карт «Волга» (СМПК «Волга», создана в 1995 году). Операции с данными картами, помимо офисов банка, возможны в сети платежных киосков Экономбанка, насчитывающей 47 аппаратов на территории Саратовской области.

Частным лицам Экономбанк предлагает рублевые и валютные вклады, денежные переводы (без открытия счета, а также через системы Western Union, Contact, «Золотая Корона», UNIStream и Intel Express), программы кредитования, эмиссию и обслуживание банковских карт (MasterCard и «Волга»), аренду сейфовых ячеек.

Корпоративным клиентам доступны услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в рублях и иностранной валюте, привлечение свободных денежных средств в депозиты и векселя, валютные операции, кредитование, инкассация денежной наличности, аренда индивидуальных сейфовых ячеек, зарплатные проекты, дистанционное обслуживание.

В отраслевой структуре ссудной задолженности банка на апрель 2018 года основными секторами кредитования корпоративных клиентов являлись финансовая деятельность, страхование и финансовое посредничество (51%), а также оптовая и розничная торговля (20%). В числе клиентов банка ОАО «Автоколонна № 1181», АО «Агрофирма Волга», ОАО «Аргон», ОАО «Балашовслюда», АО «Завод «Невский фильтр ЭЗФ», ОАО «Завод Проммаш», АО «Зоринское», ОАО «КБ Электроприбор», АО «Нефтемаш Сапкон», АО «ПЗ Мелиоратор», АО «Порт», АО «Приволжсксельхозкомплект», АО «Саратовснабсбыт», АО «Саратовавтотрансобслуживание», ОАО «Сезон-Н» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,7% (или 158,4 млн рублей), составив 22,1 млрд рублей на 01.05.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 54,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 54,9% до 54,6%, при этом их номинальный объем сократился на 139,5 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах не изменилась (36,7%), при этом их номинальный объем сократился на 42,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил −0,9 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,3% (или 30,1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 4% и 104% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 240 млн рублей.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 34,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 75,5% и 24,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 30,1% до 30,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 69,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг не изменилась (34,6%), при этом их номинальный объем сократился на 34,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 10,4% до 10,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 63,3 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 3,4% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 178,3 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 2,9% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 59,9 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 18,6% до 18,7%, при этом их номинальный объем сократился на 18,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 69,7 млн рублей (или 1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 92,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 95,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 59,7% до 61,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11,6%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 5,1 млрд рублей (75,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 2,4 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 37,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 66,9 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 40,4 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Торбенко (председатель, (ПАО «Меткомбанк»)), Владимир Баталов (ПАО «Меткомбанк»), Роман Кульбачный (ПАО «Меткомбанк»), Владимир Марон (ПАО «Меткомбанк»), Аркадий Очев (ПАО «Меткомбанк»), Борис Харевич (ПАО «Меткомбанк»), Владислав Шанкот, Вадим Шипунов (ПАО «Меткомбанк»).

Правление: Владислав Шанкот (председатель), Лариса Трегубова (главный бухгалтер).

