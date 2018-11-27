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Кредитные карты Авангард

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16 кредитных карт

World MasterCard «AirBonus» — Авангард
Airbonus
Visa Classic , Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
World MasterCard «AirBonus Premium» — Авангард
Airbonus Premium
Visa Signature , Mastercard World Premium
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard World «SHURA B-2» — Авангард
B-2
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 50 000 до 50 дней не требуется
World MasterCard — Авангард
Cash Back
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
Visa Classic — Авангард
Classic / Standard
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 50 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
Visa Gold — Авангард
Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
Visa Infinite — Авангард
Infinite
Visa Infinite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
Visa Classic «OUT-CLUB» — Авангард
Out Club
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
Visa Platinum — Авангард
Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard World «Railbonus» — Авангард
Railbonus
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
World MasterCard — Авангард
World
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard World Elite — Авангард
World Elite
Mastercard World Elite
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard World «Вера» — Авангард
Вера
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
MasterCard Standard «Метро» — Авангард
Метро
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 50 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard Platinum «С дисплеем» — Авангард
С дисплеем
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% до 150 000 до 50 дней не требуется
доллар США от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
евро от 12% индивидуально до 50 дней не требуется
MasterCard World «ФитнесМания» — Авангард
ФитнесМания
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21% индивидуально до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Авангард»

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