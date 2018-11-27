Оценка:
Кредитные карты Авангардизменить банк
16 кредитных карт
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 50 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 150 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|до 150 000
|до 50 дней
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 21%
|индивидуально
|до 50 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Авангард»
Оценка: 5
Вот уже более 8 лет пользуюсь услугами данного банка (есть и дебетовые карты в рублях, долларах и евро, есть кредитка, открываю вклады, пользуюсь страховкой, беру за накопленные... Весь отзыв
Оценка: 5
11 лет - полет нормальный!
За это время были опробованы альтернативы, но... Связной - исчез. Русский Стандарт - утомил постоянной сменой тарифов. МТС - растет и развивается, но... Весь отзыв
За это время были опробованы альтернативы, но... Связной - исчез. Русский Стандарт - утомил постоянной сменой тарифов. МТС - растет и развивается, но... Весь отзыв
141 449
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