Основной функцией и главной возможностью, предоставляемой кредитной картой своему владельцу, является способность расплачиваться средствами банка, при этом не обращаясь за кредитом на каждую покупку. Система электронного банкинга позволила организациям оформлять подобные кредитки через интернет, без личного обращения в офис. Банк Авнгард является надежной финансовой организацией, которая также оказывает подобную услугу.

Преимущества оформления онлайн

Для получения пластика в этом банке следует заполнить форму заявки на официальном сайте. От клиента не потребуется последующего личного посещения отделения компании или предоставления подтверждающих документов. Задать любые вопросы и получить консультацию по продуктам можно по бесплатной телефонной линии или заказав онлайн-звонок.

Заполненная анкета рассматривается в течение максимум нескольких часов. Как правило, при корректном заполнении заявки принимаемое банком решение является положительным и сразу сообщается заявителю. После этого сотрудник компании или курьер бесплатно доставляет на дом в удобное время и передаст ее сразу после подписания договора. Процедура онлайн-оформления позволяет экономить время как при подаче заявления, так и при получении.

Banki.ru – онлайн сервис, дающий такие возможности, как:

· помощь в подборе наиболее приемлемого банка для оформления;

· просмотр самых выгодных предложений;

· ознакомление с требованиями к заемщикам;

· выполнение расчетов;

· сравнение условий от разных организаций.

Здесь также публикуются актуальные новости финансового мира и размещаются реальные отзывы клиентов о продуктах и сервисе.