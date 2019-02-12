Тип карты

Mastercard World

Технологические особенности

моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay

Cash Back

Бонусы

Другое

начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке:

5% в категориях "Одежда", "Кафе, рестораны", "Кино", "Красота и здоровье";

1% за прочие покупки;

макс. 5 000 баллов в месяц;

баллы начисляются моментально, тратить их можно сразу после начисления;

срок действия баллов - 12 мес. ;

дополнительные баллы в размере 10% (макс. 1 000 баллов) в период за 7 дней до дня рождения и спустя 7 дней после него от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Кафе и рестораны", "Красота и здоровье" (16.07.2018 - 15.07.2019);

дополнительные баллы в размере 5% (не более 500 баллов в месяц и 1 500 баллов за период проведения акции) при оплате в фастфуде/кафе/ресторанах с 8 до 12 по мск. вр. (по 31.12. 2018)

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 948 ₽

по 79 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 15 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом)

Снятие наличных в ПВН других банков

5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день

Дополнительная информация

дополнительная карта - бесплатно;

плата за пропуск платежа - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)

Размер кредитного лимита до 600 000 ₽

Льготный период до 55 дней действует на:

операции оплаты товаров и услуг

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 25% до 39%25% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту); 0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

2% от суммы основного долга+ начисленные проценты, мин. 200 руб.

Возраст от 18 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется

подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев

Плюсы

бесплатное получение наличных за рубежом;

возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка;

моментальное начисление и списание баллов по бонусной программе

Минусы

существенные санкции за просрочку платежа;

высокая комиссия за выдачу наличных на территории РФ

Особые ограничения