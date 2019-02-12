Кредит Европа Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Card Credit Plus
Mastercard World «Card Credit Plus» — Кредит Европа Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 25% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание от 0 до 948 ₽
- cash back
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Apple Pay/ Google Pay /Samsung Pay
Cash Back
Бонусы
- Другое
начисление баллов за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно проставив соответствующую отметку мобильном банке:
- 5% в категориях "Одежда", "Кафе, рестораны", "Кино", "Красота и здоровье";
- 1% за прочие покупки;
- макс. 5 000 баллов в месяц;
- баллы начисляются моментально, тратить их можно сразу после начисления;
- срок действия баллов - 12 мес. ;
- дополнительные баллы в размере 10% (макс. 1 000 баллов) в период за 7 дней до дня рождения и спустя 7 дней после него от суммы покупок в категориях "Развлечения", "Кафе и рестораны", "Красота и здоровье" (16.07.2018 - 15.07.2019);
- дополнительные 1 000 баллов при подаче заявки на оформление карты в период с 1.02.2019 по 31.05.2019 г. на сайте банка, в мобильном приложении или в группах банка в социальных сетях, и совершении покупки на общую сумму от 5 000 руб. не позднее конца месяца, следующего за месяцем подачи заявки
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 948 ₽
по 79 руб. в месяц, плата не взимается при сумме покупок от 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом)
Снятие наличных в ПВН других банков
5,5%, мин. 499 руб. (0% при снятии за рубежом)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25% от установленного кредитного лимита, но не более 60 000 руб. в банкоматах и 180 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
- дополнительная карта - бесплатно;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- доступна услуга "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 600 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 25% до 39%
25% годовых по операциям оплаты товаров и услуг; 39% годовых по прочим операциям (в т.ч. переводы с карту на карту); 0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 12 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
2% от суммы основного долга
2% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное получение наличных за рубежом;
- возможна покупка товаров в рассрочку у партнеров банка;
- моментальное начисление и списание баллов по бонусной программе
Минусы
- существенные санкции за просрочку платежа;
- высокая комиссия за выдачу наличных на территории РФ
Особые ограничения
- требуется 3 номера телефона
Дата актуализации
12.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Card Credit Plus» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57