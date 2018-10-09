Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Ак Барсизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 17,9%
|до 500 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Ак Барс»
Оценка: 4 Не засчитана
Добрый День! Уже год являюсь клиентом банка и хочу сказать, что сотрудники всегда качественно предоставляют услуги. Достаточно полно можно получить ответ на вопросы касаемо... Весь отзыв
Оценка: 4
Скажу сразу - мне 20 лет. Срочно понадобились деньги на помощь двоюродному брату (у него недавно родился сын, и после родов, у жены начались проблемы со здоровьем, нужда операция... Весь отзыв
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