Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard World

Мир Классическая Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы Другое программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль: 300 приветственных бонусов при совершении любой покупки на сумму свыше 1 000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты в рамках акции "Добро пожаловать!" с 23.01.2019 по 07.04.2019 г.; Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 1 190 - 1 523 ₽ 333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 190 руб. в год за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;

экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 600 000 ₽ Льготный период до 101 день действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы длительный возобновляемый льготный период;

возможно косвенное подтверждение дохода Минусы дорогое СМС-информирование;

крупная комиссия за снятие денежных средств Особые ограничения возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном Дата актуализации 07.02.2019 15:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.