Промсвязьбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
100+системы Мир Классическая
Mastercard World — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- ставка 27% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 101 дня
- годовое обслуживание от 1 190 до 1 523 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard World
- Мир Классическая
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:
- 300 приветственных бонусов при совершении любой покупки на сумму свыше 1 000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты в рамках акции "Добро пожаловать!" с 23.01.2019 по 07.04.2019 г.;
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 190 - 1 523 ₽
333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 190 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 299 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 299 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 101 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- длительный возобновляемый льготный период;
- возможно косвенное подтверждение дохода
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- крупная комиссия за снятие денежных средств
Особые ограничения
- возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном
Дата актуализации
07.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «100+» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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