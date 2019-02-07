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Промсвязьбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

100+

системы Мир Классическая
Mastercard World — Промсвязьбанк
Основные характеристики
  • ставка 27% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 101 дня
  • годовое обслуживание от 1 190 до 1 523 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Другое

программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:

  • 300 приветственных бонусов при совершении любой покупки на сумму свыше 1 000 руб. за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи карты в рамках акции "Добро пожаловать!" с 23.01.2019 по 07.04.2019 г.;
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 190 - 1 523 ₽

333 руб. за выпуск карты с индивидуальным дизайном, 1 190 руб. в год за обслуживание

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия 2% от суммы превышения лимита), до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • штраф за возникновение просрочки - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия при проведении международных операций в валюте, отличной от долларов США, евро и рублей 1,99% от суммы операции;
  • экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
  • возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 600 000 ₽
Льготный период
до 101 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
27%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 63 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов

список документов, косвенно подтверждающих доход, см. на сайте банка, подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 100 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный возобновляемый льготный период;
  • возможно косвенное подтверждение дохода
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • крупная комиссия за снятие денежных средств
Особые ограничения
  • возможен выпуск карты с индивидуальным дизайном
Дата актуализации
07.02.2019 15:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «100+» в 137 городах России
6 264
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный