Бесплатные кредитные карты

Карта в подарок, бесплатное годовое обслуживание, бесплатный кредит и другие предложения банков.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
|есть
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15 342 заявки
|
Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 188
|нет
|
9 074 заявки
|
Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|0
|есть
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5 293 заявки
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Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
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4 826 заявок
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Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
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3 754 заявки
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 948
|до 10%
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3 393 заявки
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Mastercard World
|от 19,9%
|до 300 000
|до 55
|0 - 1 188
|нет
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3 136 заявок
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Visa Gold
Mastercard World
|от 16%
|до 1 000 000
|до 101
|0 - 2 998
|до 10%
|
2 408 заявок
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
1 568 заявок
|от 0%
|до 300 000
|до 365
|0
|нет
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1 321 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Обычно если кредитная карта выпускается бесплатно, то банком взимается комиссия за первый год ее обслуживания. Напротив, в случаях, когда эмитент не устанавливает комиссию за обслуживание в первый год, почти наверняка в его тарифах значится плата за выпуск. Тем не менее на рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей, помимо процентов по задолженности (возможна плата за СМС-информирование в случае его подключения). Зачастую подобная лояльность банков компенсируется, например, высокими процентными ставками и комиссиями за снятие наличных. Но и в подобных случаях дисциплинированный заемщик может сделать свою кредитку бесплатной, грамотно используя условия льготного периода и оплачивая покупки безналично.
На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку на с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год.