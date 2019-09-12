Бесплатные кредитные карты

Обычно если кредитная карта выпускается бесплатно, то банком взимается комиссия за первый год ее обслуживания. Напротив, в случаях, когда эмитент не устанавливает комиссию за обслуживание в первый год, почти наверняка в его тарифах значится плата за выпуск. Тем не менее на рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей, помимо процентов по задолженности (возможна плата за СМС-информирование в случае его подключения). Зачастую подобная лояльность банков компенсируется, например, высокими процентными ставками и комиссиями за снятие наличных. Но и в подобных случаях дисциплинированный заемщик может сделать свою кредитку бесплатной, грамотно используя условия льготного периода и оплачивая покупки безналично.







На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку на с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год.













