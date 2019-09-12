Бесплатные кредитные карты

Карта в подарок, бесплатное годовое обслуживание, бесплатный кредит и другие предложения банков.
20 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
15 342 заявки
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 188 нет
9 074 заявки
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
5 293 заявки
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
4 826 заявок
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
3 754 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 948 до 10%
3 393 заявки
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
3 136 заявок
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
2 408 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
1 568 заявок
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
1 321 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Человеческий фактор
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Я постоянный клиент Хоум Кредит банка, но картой рассрочки"Свобода" пользуюсь относительно недавно, мне всегда требуется время,чтобы понять, как работает определенный... Весь отзыв
Достойное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Брала недавно в "Открытии" кредит наличными (уже закрыла). Подавала заявки в несколько банков, но выбрала этот. Процентная ставка здесь оказалась одной из самых низких. Да и... Весь отзыв
Все отзывы

Подробнее

Обычно если кредитная карта выпускается бесплатно, то банком взимается комиссия за первый год ее обслуживания. Напротив, в случаях, когда эмитент не устанавливает комиссию за обслуживание в первый год, почти наверняка в его тарифах значится плата за выпуск. Тем не менее на рынке есть несколько предложений, по условиям которых в первый год обслуживания с заемщика не удерживается никаких дополнительных платежей, помимо процентов по задолженности (возможна плата за СМС-информирование в случае его подключения). Зачастую подобная лояльность банков компенсируется, например, высокими процентными ставками и комиссиями за снятие наличных. Но и в подобных случаях дисциплинированный заемщик может сделать свою кредитку бесплатной, грамотно используя условия льготного периода и оплачивая покупки безналично.


На текущей странице посетители могут оформить онлайн-заявку на с бесплатным выпуском и обслуживанием в первый год.




Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки

Инвестиции

Российские акции
Иностранные акции
Еврооблигации

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте

Отзывы

Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях