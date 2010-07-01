Последние годы рынок свадебных услуг постоянно развивается. Финансовые организации стараются разработать и предложить потребителям новые решение денежных проблем. При этом кредитная карта Добро всегда имела высокий спрос среди людей разных возрастов и профессий. Причина такой популярности заключена в том, что «пластик» — наиболее удобный и простой платежный инструмент. При этом оформить его вправе каждый совершеннолетний гражданин РФ, имеющий официальный источник дохода и положительную историю.

Небольшое описание

Перед тем, как подавать заявку на предоставление заемной линии, необходимо внимательно изучить все условия данной услуги. Сначала нужно проанализировать основные параметры — процентную ставку, комиссию за обслуживание и продолжительность. Именно указанные аспекты и составляют итоговую стоимость. Также очень важно узнать, предусмотрен ли льготный период погашения.

Он предусматривает возможность бесплатного возврата денег в течение установленного по договору срока. Главное — заранее уточнить точную дату начала действия данной опции — как правило, банки устанавливают день получения «пластика» или первую безналичного операцию. В этом случае необходимо отнестись к такой привилегии со всей ответственностью, поскольку в случае опоздания даже на один день, организация начислит проценты на вашу задолженность.

Далее переходите к рассмотрению дополнительных опций. Среди них стоит выделить скидки на покупки у компаний-партнеров, cash back (возврат части от потраченной суммы обратно на счет) и бонусные программы для любителей путешествий, шопинга и автовладельцев. Такие привилегии способны сэкономить личные финансы даже при ежедневных затратах, а различные акции (например, накопление летных баллов и их последующий обмен на авиабилет) принесут вам немало радостных воспоминаний.

Следующий этап — оформление. Вы должны составить заявление в отделении банка или заполнить специальную анкету на официальном сайте. Последние годы именно второй способ среди потребителей наиболее популярен по нескольким причинам:

1. не нужно покидать дом или рабочее место;

2. отсутствие очередей;

3. быстрое рассмотрение.

Поскольку онлайн-заявки направляются сразу в базу данных, сотрудникам не нужно тратить время на их обработку. Иными словами, ваш запрос сразу уходит на рассмотрение.

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