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Кредитная карта Добро

Mastercard World «Добро» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • ставка до 59,9%
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 120 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back до 3%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Условия кредитования Требования и документы Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back от 1 до 3%
  • 3% за покупки от 100 руб. в категории "Электроника и Бытовая техника" (начисляется при условии совершения не менее 5 покупок в месяц в любой категории);
  • 1% от остальных покупок свыше 100 руб.;
  • макс. 2 000 руб.
Бонусы
  • Благотворительность

Перечисление пожертвований на счет фонда "РУСФОНД":

  • 0,5% от сумм покупок из средств банка
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
Снятие наличных в ПВН банка

390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
Снятие наличных в банкоматах других банков

390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
Снятие наличных в ПВН других банков

390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
Лимиты по операциям снятие наличных: до 45 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 99 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 79 руб. за операцию;
  • 365 дней бесплатной страховки всех покупок бытовой техники и электроники;
  • возможна доставка курьером
Дата актуализации 06.12.2019 11:04
Размер кредитного лимита от 30 000 до 300 000 ₽
Льготный период до 120 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода 0%
Проценты за кредит до 59,9%
26,9% - по операциям оплаты товаров и услуг, 59,9% - по иным операциям (в том числе, получения наличных денежных средств)
Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы задолженности
мин. 500 руб.
Дата актуализации 06.12.2019 11:04
Возраст
от 21 до 69 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Дата актуализации 06.12.2019 11:04
Плюсы
  • Отсутствие платы за годовое обслуживание;
  • Наличие Cash Back;
  • Отчисления на благотворительность за счет средств Банка;
  • Длительный льготный период;
  • Оформление по паспорту
Минусы
  • Высокая комиссия за SMS-информирование;
  • Льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • Крупная комиссия за снятие кредитных средств
Дата актуализации 06.12.2019 11:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «120 дней без процентов» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 3 383 руб., процентная ставка от 59.9% годовых , переплата за период — 10 596 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.

Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру

Кредитная карта «Добро» в 111 городах России
97
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 2
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 16
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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