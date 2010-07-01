Кредитная карта Добро
- ставка до 59,9%
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 120 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 3%
- бонусная программа
|
Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1
до 3%
|Бонусы
|
Перечисление пожертвований на счет фонда "РУСФОНД":
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
|Снятие наличных в ПВН банка
|
390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
390 руб.+ 3,99% от суммы снятия
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 45 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|06.12.2019 11:04
|Размер кредитного лимита
|от 30 000 до 300 000 ₽
|Льготный период
|
до 120 дней
действует на:
|Проценты в течение льготного периода
|0%
|Проценты за кредит
|
до 59,9%
26,9% - по операциям оплаты товаров и услуг, 59,9% - по иным операциям (в том числе, получения наличных денежных средств)
|Погашение кредита
|
минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы задолженности
мин. 500 руб.
|Дата актуализации
|06.12.2019 11:04
|Возраст
|
от 21 до 69 лет
|Подтверждение дохода
|
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Стаж работы
|
на последнем месте не менее 3 месяцев
|Дата актуализации
|06.12.2019 11:04
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|06.12.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «120 дней без процентов» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 120 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 3 383 руб., процентная ставка от 59.9% годовых , переплата за период — 10 596 руб. , годовое обслуживание: 0 руб.
Расчет платежа является приблизительным и осуществляется по методике Банки.ру
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- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 2
- ОГРН
- 1027739176563
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба