Потребительские кредиты ОТП Банкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ОТП Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
4 потребительских кредита
3 271 заявка за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 11,50%
|до 1 000 000
|5 лет
|
2 765 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 10,50%
|до 4 000 000
|7 лет
|
187 заявок за 30 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 14,90%
|до 750 000
|5 лет
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|от 14,90%
|до 400 000
|5 лет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.