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Кредитные карты Пойдем!

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4 кредитные карты

Visa Electron — Пойдем!
Варик для молодежи
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,8% до 50 000 не требуется
Visa Electron — Пойдем!
Моментальная
Visa Electron Instant Issue
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 28% до 29 999 не требуется
Visa Electron — Пойдем!
Пенсионная
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,8% до 299 000 не требуется
Visa Electron — Пойдем!
С нами можно торговаться
Visa Electron
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 24,8% до 299 000 не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Пойдем!»

Оценка: 5
Доброго дня. Хочу оставить отзыв о посещении мною данного банка. Изначально очень долго изучал отзывы, условия предоставления кредитных продуктов, общую информацию о банке. Честно... Весь отзыв
Оценка: 4 Не засчитана
Я почитал отзывы и решил написать свое мнение. Я несколько раз пользовался услугами банка "Пойдем!", мне его посоветовал друг. Обращался в офис на Краснознаменской в Волгограде... Весь отзыв
Все отзывы
16 033

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