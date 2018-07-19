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Кредитные карты Пойдем!изменить банк
4 кредитные карты
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,8%
|до 50 000
|—
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|28%
|до 29 999
|—
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,8%
|до 299 000
|—
|не требуется
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 24,8%
|до 299 000
|—
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Пойдем!»
Оценка: 4 Не засчитана
Я почитал отзывы и решил написать свое мнение. Я несколько раз пользовался услугами банка "Пойдем!", мне его посоветовал друг. Обращался в офис на Краснознаменской в Волгограде... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Когда понадобился кредит на неотложные нужды, я прислушалась к рекомендации подруги - она в прошлом году взяла кредит в банке Пойдем! Главным доводом было: "Быстро". Когда... Весь отзыв
16 033
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