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Кредитные карты по паспорту

Кредитные карты для оформления онлайн, которых нужен только паспорт, без справки о доходах, более 100 предложений на сайте Банки.ру.

Найдено 100 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cashback Популярность
Mastercard World
 от 12% до 300 000 до 55 590 нет
3 494 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
9 518 заявок
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 - 3 000 нет
6 972 заявки
Visa Classic
 от 14,99% до 500 000 до 100 1 190 - 1 490 нет
5 867 заявок
Mastercard World
 от 21,9% до 300 000 до 55 590 нет
4 294 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 1 000 есть
2 158 заявок
Mastercard World
 от 25% до 600 000 до 55 0 - 948 есть
1 994 заявки
Visa Classic
Mastercard Standard
 28,9% до 300 000 до 62 0 нет
1 365 заявок
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
1 246 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
976 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4 Проверяется
Не сосчитать, сколько карт я здесь открыла и закрыла. Больше трех лет я была на одной волне с банком. Отделение куда я часто ходила, находилось в городе Железнодорожный. Радует... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Обратился, в отделение банка, по адресу Московский 182. Отмечу качественное обслуживание, ответственный подход сотрудников к своей работе и интересные предложения от самого банка... Весь отзыв
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