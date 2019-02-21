Оценка: Проверяется
Кредитные карты для оформления онлайн, которых нужен только паспорт, без справки о доходах, более 100 предложений на сайте Банки.ру.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cashback
|Популярность
|
Mastercard World
|от 12%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
3 494 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
9 518 заявок
|
Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0 - 3 000
|нет
|
6 972 заявки
|
Visa Classic
|от 14,99%
|до 500 000
|до 100
|1 190 - 1 490
|нет
|
5 867 заявок
|
Mastercard World
|от 21,9%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
4 294 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|1 000
|есть
|
2 158 заявок
|
Mastercard World
|от 25%
|до 600 000
|до 55
|0 - 948
|есть
|
1 994 заявки
|28,9%
|до 300 000
|до 62
|0
|нет
|
1 365 заявок
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
|
1 246 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
976 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.