начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты полной стоимости авиа- и ж/д билетов, билетов на поезда «Аэроэкспресс» (Москва) в интернет-банке:

500 приветственных миль;

1 миля за каждые потраченные 30 руб.