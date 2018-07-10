Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Россияизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 20%
|до 300 000
|до 61 дня
|справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах банка «Россия»
Оценка: 5 Не засчитана
Сегодня консультировался у сотудника Доп. офиса Энергия Б-к Олеси М. Консультацией ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Сотрудник показал себя как грамотный специалист, хорошо влодеющий банковским... Весь отзыв
Оценка: 5
Добрый день!
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