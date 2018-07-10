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Кредитные карты Россия

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1 кредитная карта

Мир Премиальная «Мир возможностей» — Россия
Мир возможностей
Мир Премиальная
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 20% до 300 000 до 61 дня справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах банка «Россия»

Оценка: 5 Не засчитана
Сегодня консультировался у сотудника Доп. офиса Энергия Б-к Олеси М. Консультацией ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Сотрудник показал себя как грамотный специалист, хорошо влодеющий банковским... Весь отзыв
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