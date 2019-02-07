Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 490 ₽ со 2-го года: 0 / 490 руб. плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 150 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 8 $ со 2-го года: 0 / 8 долл. плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 2 500 долл. Выпуск и годовое обслуживание 8 € со 2-го года: 0 / 8 евро плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 2 500 евро Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 490 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 490 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 6 долл. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 6 долл. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 6 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 6 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент в долл.) Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 6 евро (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 6 евро (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 6 евро Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 6 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент в евро) Дополнительная информация СМС-информирование - 69 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);

неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита лимит устанавливается в размере трех окладов до 1 000 000 ₽ Размер кредитного лимита лимит устанавливается в размере трех окладов до 20 000 $ Размер кредитного лимита лимит устанавливается в размере трех окладов до 20 000 € Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 26% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 16% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 16% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 57 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты с возможностью отмены со второго года;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 07.02.2019 14:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.