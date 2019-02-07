Металлинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
С льготным периодом
Mastercard Gold — Металлинвестбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 26% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 490 ₽
- ставка 16% годовых
- кредитный лимит до 20 000 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 8 $
- ставка 16% годовых
- кредитный лимит до 20 000 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
490 ₽
со 2-го года: 0 / 490 руб.
плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 150 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
8 $
со 2-го года: 0 / 8 долл.
плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 2 500 долл.
Выпуск и годовое обслуживание
8 €
со 2-го года: 0 / 8 евро
плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 2 500 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 490 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 490 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 6 долл. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 6 долл. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 6 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 6 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент в долл.)
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 6 евро (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9%, мин. 6 евро (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 6 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 6 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (эквивалент в евро)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);
- неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
лимит устанавливается в размере трех окладов
Размер кредитного лимита
до 20 000 $
лимит устанавливается в размере трех окладов
Размер кредитного лимита
до 20 000 €
лимит устанавливается в размере трех окладов
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
16%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
16%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 57 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты с возможностью отмены со второго года;
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
07.02.2019 14:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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