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Металлинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

С льготным периодом

Mastercard Gold — Металлинвестбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 26% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 490 ₽
  • Mastercard Gold — Металлинвестбанк
  • Visa Platinum — Металлинвестбанк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
490 ₽

со 2-го года: 0 / 490 руб.

плата не взимается при обороте по карте за предыдущий год свыше 150 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4,9%, мин. 490 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 490 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 69 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);
  • неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
лимит устанавливается в размере трех окладов
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
26%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 57 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты с возможностью отмены со второго года;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных денежных средств
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
07.02.2019 14:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом» в 29 городах России
3 700
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба