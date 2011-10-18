Кредитные карты Металлинвестбанкизменить банк
1 кредитная карта
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|26%
|до 1 000 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|доллар США
|16%
|до 20 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
|евро
|16%
|до 20 000
|до 55 дней
|
требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
6 868
Похожие продукты других банков: Локо-Банк, Абсолют Банк, Новикомбанк.
Другие продукты: Кредиты для бизнеса