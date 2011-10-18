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Кредитные карты Металлинвестбанк

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1 кредитная карта

Visa Platinum — Металлинвестбанк
С льготным периодом
Visa Platinum , Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 1 000 000 до 55 дней требуется
см. условия
доллар США 16% до 20 000 до 55 дней требуется
см. условия
евро 16% до 20 000 до 55 дней требуется
см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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