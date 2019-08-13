Золотая кредитная карта

Сегодня можно оформить интересный продукт — золотую кредитную карту. Этот платежный инструмент будет привлекателен для многих, поскольку он обладает следующими параметрами:

● увеличенный лимит (свыше 300 тысяч рублей);

● сниженные процентные ставки (от 20 % годовых);

● длительный льготный период (не менее 50 дней).

Держатель извлекает двойную выгоду в том случае, когда при пользовании пластиком категории Голд начисляется кэшбэк. В этом случае часть израсходованных средств возвращается на счет, и их можно тратить на любые цели. Чаще всего подобные продукты оснащают полезными опциями, позволяющими:

● совершать транзакции бесконтактным способом посредством смартфона;

● проводить операции в интернете наиболее безопасным образом (3D Secure);

● оплачивать покупки в одно касание (PayWave, PayPass).

Как оформить

Подать заявку на платежный инструмент категории Gold вполне реально из дома. Для этого нужно зайти на официальный сайт эмитента и заполнить там онлайн-анкету. О себе потребуется сообщить самую необходимую информацию, включая паспортные данные и контактный номер телефона. Также нужно будет указать величину ежемесячного дохода, текущее место трудоустройства и занимаемую должность.

На рассмотрение предоставленной через интернет информации уходит не более 2 рабочих дней. В некоторых случаях проверяется КИ заявителя. О принятом решении обратившемуся сообщают по звонку или СМС. При одобрении клиенту нужно посетить ближайшее отделение банка, чтобы:

● подтвердить свою личность;

● предоставить пакет необходимых документов;

● заключить договор.

После подписания соглашения выпустят пластик и выдадут его потребителю.

Как пользоваться

Такой финансовый инструмент предназначен для совершения операций безналичным способом, в том числе для оплаты товаров и услуг, счетов в различных заведениях.

В каждом конкретном случае устанавливаются определенные лимиты доступных средств. Кроме того, эмитент определяет порядок снятия наличных в банкоматах, взимая комиссии за подобные операции.

Важно вовремя пополнять баланс. Лучше это делать до окончания льготного периода. Тогда проценты не будут начисляться, а пользование продуктом станет безвозмездным.

График погашения задолженности составляется индивидуально. Обязательные платежи вносят минимальными суммами (от 3 % до 5 %).

Поскольку продукт относится к заемным средствам, при просрочке применяются штрафные санкции. При возникновении такой ситуации помимо процентов будут начисляться пени, что приведет к резкому росту переплаты. Поэтому нарушать соглашение с эмитентом не стоит, а целесообразно вносить платежи строго в соответствии с утвержденным графиком.