Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту банке с самыми выгодными условиями на 13.08.2019.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
5 846 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
|
758 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|0
|есть
|
277 заявок
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|29%
|до 300 000
|до 92
|0
|1%
|
121 заявка
|
Mastercard Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
7 заявок
|
Visa Gold
|от 18,9%
|до 500 000
|до 55
|2 990
|нет
|
5 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|2 990
|нет
|
3 заявки
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 16%
|до 1 000 000
|до 101
|0 - 2 998
|до 10%
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|от 21%
|до 500 000
|до 55
|0 - 3 000
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Золотая кредитная карта
Сегодня можно оформить интересный продукт — золотую кредитную карту. Этот платежный инструмент будет привлекателен для многих, поскольку он обладает следующими параметрами:
● увеличенный лимит (свыше 300 тысяч рублей);
● сниженные процентные ставки (от 20 % годовых);
● длительный льготный период (не менее 50 дней).
Держатель извлекает двойную выгоду в том случае, когда при пользовании пластиком категории Голд начисляется кэшбэк. В этом случае часть израсходованных средств возвращается на счет, и их можно тратить на любые цели. Чаще всего подобные продукты оснащают полезными опциями, позволяющими:
● совершать транзакции бесконтактным способом посредством смартфона;
● проводить операции в интернете наиболее безопасным образом (3D Secure);
● оплачивать покупки в одно касание (PayWave, PayPass).
Как оформить
Подать заявку на платежный инструмент категории Gold вполне реально из дома. Для этого нужно зайти на официальный сайт эмитента и заполнить там онлайн-анкету. О себе потребуется сообщить самую необходимую информацию, включая паспортные данные и контактный номер телефона. Также нужно будет указать величину ежемесячного дохода, текущее место трудоустройства и занимаемую должность.
На рассмотрение предоставленной через интернет информации уходит не более 2 рабочих дней. В некоторых случаях проверяется КИ заявителя. О принятом решении обратившемуся сообщают по звонку или СМС. При одобрении клиенту нужно посетить ближайшее отделение банка, чтобы:
● подтвердить свою личность;
● предоставить пакет необходимых документов;
● заключить договор.
После подписания соглашения выпустят пластик и выдадут его потребителю.
Как пользоваться
Такой финансовый инструмент предназначен для совершения операций безналичным способом, в том числе для оплаты товаров и услуг, счетов в различных заведениях.
В каждом конкретном случае устанавливаются определенные лимиты доступных средств. Кроме того, эмитент определяет порядок снятия наличных в банкоматах, взимая комиссии за подобные операции.
Важно вовремя пополнять баланс. Лучше это делать до окончания льготного периода. Тогда проценты не будут начисляться, а пользование продуктом станет безвозмездным.
График погашения задолженности составляется индивидуально. Обязательные платежи вносят минимальными суммами (от 3 % до 5 %).
Поскольку продукт относится к заемным средствам, при просрочке применяются штрафные санкции. При возникновении такой ситуации помимо процентов будут начисляться пени, что приведет к резкому росту переплаты. Поэтому нарушать соглашение с эмитентом не стоит, а целесообразно вносить платежи строго в соответствии с утвержденным графиком.