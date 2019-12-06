Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в МТС Банке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 11,9%
|до 299 999
|до 111
|0
|до 5%
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770 заявок
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Mastercard World
|от 24,9%
|до 299 999
|до 51
|900
|до 9%
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120 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
При выборе платежного инструмента потребители ориентируются на уровень доходов. Сегодня в банковской организации представлены пластиковые носители трех уровней: начального, классического и премиального. К последнему относят золотую кредитную карту в МТС Банке, которая широко используется за пределами страны во время путешествий и деловых поездок.
Список требований
Чтобы пришел положительный ответ от финансового учреждения, следует соответствовать следующим условиям:
Потребуется лишь отправить заявку на официальном сайте банковской структуры на производство пластика класса Gold или лично обратиться в ближайший офис компании и написать заявление по предложенной форме. Из документов необходимо предоставить паспорт и справку о размере заработной платы за последние полгода.
В процессе оформления следует сделать несколько шагов:
1. Обратиться в контактный центр организации.
2. Заполнить анкету, написать заявление и указать личные предпочтения по виду пластикового носителя.
3. Рассмотрение запроса занимает до двух дней, после чего приходит смс-сообщение о готовности или перезвонит сотрудник учреждения.
4. Привезти пакет документации в офис.
5. Забрать готовое изделие.
Основные возможности продукта
Владельцы пластика Голд чаще всего отмечают следующие достоинства платежного средства:
Также к числу преимуществ относят список возможностей, которые доступны за пределами страны. Без труда можно оплачивать покупки, услуги и счета в ресторанах, а также пользоваться дополнительными бонусами и скидками в некоторых организациях, которые работают по всему миру.
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