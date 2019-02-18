Народный Инвестиционный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная Gold
Основные характеристики
- ставка 24% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 30 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4% – за счет кредита
- 0% - до 200 000 руб. в день, свыше - 0,5% от суммы - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4% – за счет кредита
- 0% - до 200 000 руб. в день, свыше - 0,5% от суммы - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4% – за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4% – за счет кредита
- 0,5% - за счет собственных средств
Лимиты по операциям
максимальная сумма снятия - 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- штраф за несвоевременное погашение задолженности по кредиту - 18,25% годовых;
- неустойка за несакционированный овердрафт - 50% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
при безупречном обслуживании долга в течение года лимит по карте до 1 000 000 руб.
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 30 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка (свыше 200 000 руб.);
- непродолжительный льготный период;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
18.02.2019 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Народный Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
- ОГРН
- 1027300000012
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(846) 342-57-50