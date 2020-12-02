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Дебетовые карты в Народном Инвестиционном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Народном Инвестиционном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Индивидуальная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 900 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 15 нет нет
Индивидуальная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 48 нет нет
Индивидуальная Мaestro
Mastercard Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 8 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Народного Инвестиционного Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Чувствуешь себя как дома, персонал очень приятный. Всегда вежливо, культурно. Если, что-то по кредиту узнать или курс валют текущий (в сравнении с остальными здесь чаще всего он... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь клиентом более 5 лет. За это время нареканий на работу банка нет. Активно
пользуюсь расчетной картой для повседневных расходов. Огромным плюсом является оплата за... Весь отзыв
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2 824

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