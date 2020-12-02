Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Народном Инвестиционном Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Народном Инвестиционном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|900
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20
|нет
|нет
|евро
|нет
|15
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|60
|нет
|нет
|евро
|нет
|48
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|10
|нет
|нет
|евро
|нет
|8
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Народного Инвестиционного Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Являюсь клиентом более 5 лет. За это время нареканий на работу банка нет. Активно
пользуюсь расчетной картой для повседневных расходов. Огромным плюсом является оплата за... Весь отзыв
пользуюсь расчетной картой для повседневных расходов. Огромным плюсом является оплата за... Весь отзыв
2 824
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