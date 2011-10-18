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Дебетовые карты в Старооскольском Агропромбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Старооскольском Агропромбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет нет
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 520 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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