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Дебетовые карты в банке «Возрождение»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Возрождение». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

9 дебетовых карт

Visa Classic — Банк «Возрождение»
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 - 1 500 нет нет
доллар США нет 20 - 40 нет нет
евро нет 20 - 40 нет нет
Mastercard Gold — Банк «Возрождение»
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 - 5 000 нет нет
доллар США нет 70 - 140 нет нет
евро нет 70 - 140 нет нет
Visa Platinum — Банк «Возрождение»
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 12 000 нет нет
доллар США нет 400 нет нет
евро нет 400 нет нет
Visa Classic — Банк «Возрождение»
Индивидуальный зарплатный проект
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 000 есть нет
Visa Gold — Банк «Возрождение»
Индивидуальный зарплатный проект Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 000 есть нет
Visa Platinum — Банк «Возрождение»
Индивидуальный зарплатный проект Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 3 000 есть нет
Mastercard Platinum «Непростокарта» — Банк «Возрождение»
Непростокарта
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 388 есть нет
Mastercard Platinum — Банк «Возрождение»
Простокарта
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 600 нет нет
Мир — Возрождение
Социальная Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Возрождение»

Оценка: 5 Проверяется
Знаю о работе этого банка не понаслышке, так как именно в «Возрождении» у меня зарплатная карта и кредит. Кредит выплачиваю без проблем, вроде было без сбоев, но если... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
У меня есть небольшой отзыв о банке. Сколько раз обращалась в Банк «Возрождение» и каждый раз сталкиваюсь с огромными очередями. Несколько раз оплачивала Ростове... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Я клиент банка Возрождение. Хотела пополнить денежки на счет, используя терминал другого банка, т.к. не нашла вблизи банкомата моего банка. Банкомат, который принадлежит Альфа... Весь отзыв
Все отзывы
22 139

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