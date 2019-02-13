Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «Возрождение»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Возрождение». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
9 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750 - 1 500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|20 - 40
|нет
|нет
|евро
|нет
|20 - 40
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 500 - 5 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|70 - 140
|нет
|нет
|евро
|нет
|70 - 140
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|12 000
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|400
|нет
|нет
|евро
|нет
|400
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 3 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 388
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 600
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|100
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «Возрождение»
Оценка: 4 Проверяется
У меня есть небольшой отзыв о банке. Сколько раз обращалась в Банк «Возрождение» и каждый раз сталкиваюсь с огромными очередями. Несколько раз оплачивала Ростове... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Я клиент банка Возрождение. Хотела пополнить денежки на счет, используя терминал другого банка, т.к. не нашла вблизи банкомата моего банка. Банкомат, который принадлежит Альфа... Весь отзыв
22 139
Похожие продукты других банков: Московский Кредитный Банк, Росгосстрах Банк, Ситибанк.
Другие продукты: Автокредиты