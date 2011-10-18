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Дебетовые карты в банке «Девон-Кредит»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Девон-Кредит». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Visa Classic — Девон-Кредит
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 070 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 30 нет нет
Visa Electron — Девон-Кредит
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Visa Gold — Девон-Кредит
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 900 нет нет
доллар США нет 90 нет нет
евро нет 90 нет нет
Visa Platinum — Девон-Кредит
Дебетовая Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 - 1 089 есть нет
Мир — Девон-Кредит
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 нет нет
Visa Classic «Подари детям улыбку» — Девон-Кредит
Подари детям улыбку
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 270 нет
  • благотворительность
Visa Gold «Подари детям улыбку» — Девон-Кредит
Подари детям улыбку Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет
  • благотворительность
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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