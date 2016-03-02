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Дебетовые карты в Роскомснаббанке (бывш. Башкомснаббанк)

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Роскомснаббанке (бывш. Башкомснаббанк). Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Mastercard Standard — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 290 нет нет
доллар США нет 4 нет нет
евро нет 4 нет нет
Mastercard Gold — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 190 нет нет
доллар США нет 18 нет нет
евро нет 16 нет нет
Mastercard Platinum — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Дебетовая Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 890 нет нет
доллар США нет 44 нет нет
евро нет 38 нет нет
Мир Классическая — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Дебетовая Мир Базовый
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 290 нет нет
Mastercard Standard — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Доходная карта
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 нет нет
Мир Классическая «Пенсионная карта» — Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
Пенсионная карта III
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк)

Оценка: 4 Не засчитана
Недавно моей дочери сделали зарплатной карту этого банка. Интересно, есть ли какие-то системы бонусных баллов, подарков для накопления? Чтобы она могла при оплате тратить их на... Весь отзыв
Все отзывы
4 325

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