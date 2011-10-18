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Дебетовые карты в банке «Йошкар-Ола»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Йошкар-Ола». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Мир — Йошкар-Ола
Дебетовая
Mastercard Gold , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир — Йошкар-Ола
Пенсионная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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