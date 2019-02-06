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S7 Priority Премиум
Mastercard Platinum «S7 Priority Премиум» — Примсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
программа лояльности Примсоцбанк-S7 Priority; за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом; начисление миль:
- 1 миля за каждые потраченные 55 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных - 200 000 руб. в сутки, льготный лимит выдачи - 100 000 руб. в календарный месяц
Дополнительная информация
- скидки в магазинах-партнерах программы "В плюсе";
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;
- наличие бонусной программы;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита
Дата актуализации
06.02.2019 15:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «S7 Priority Премиум» в 26 городах России
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42