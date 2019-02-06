Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay Бонусы для путешествий программа лояльности Примсоцбанк-S7 Priority; за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом; начисление миль: 1 миля за каждые потраченные 55 руб. Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Лимиты по операциям снятие наличных - 200 000 руб. в сутки, льготный лимит выдачи - 100 000 руб. в календарный месяц Дополнительная информация скидки в магазинах-партнерах программы "В плюсе";

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие платы за выпуск и первый год обслуживания;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита Дата актуализации 06.02.2019 15:20 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.