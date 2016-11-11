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Дебетовые карты в Примсоцбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Примсоцбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

18 дебетовых карт

Mastercard Gold — Примсоцбанк
Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
евро нет 40 есть нет
Mastercard Standard — Примсоцбанк
Mastercard Standard
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
евро нет 8 есть нет
Mastercard Platinum «S7 Priority Премиум» — Примсоцбанк
S7 Priority Премиум
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • для путешествий
Visa Classic — Примсоцбанк
Visa Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
доллар США нет 9 есть нет
Visa Gold — Примсоцбанк
Visa Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
доллар США нет 45 есть нет
Visa Platinum — Примсоцбанк
Visa Platinum
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 есть нет
доллар США нет 68 есть нет
Visa Unembossed
Visa Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 есть нет
доллар США нет 5 есть нет
Mastercard Virtual — Примсоцбанк
Виртуальная
Visa Internet , Mastercard Internet
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 нет нет
China UnionPay — Примсоцбанк
Восточная золотая
UnionPay Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 3 600 нет нет
China UnionPay — Примсоцбанк
Восточная классическая
UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 1 200 нет нет
Visa Gold — Примсоцбанк
Золотая
Visa Gold , Mastercard Gold , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 4 800 есть нет
Мир — Примсоцбанк
Классическая
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 720 есть нет
Мир — Примсоцбанк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 300 есть нет
Мир Классическая — Примсоцбанк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть нет
Мир Премиальная — Примсоцбанк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 есть нет
Visa Classic — Примсоцбанк
Оптимальная
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 2 640 есть нет
Мир Премиальная — Примсоцбанк
Пенсионная Мир
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 есть нет
Visa Platinum — Примсоцбанк
Премиум
Visa Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6% 7 200 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Примсоцбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Благодарю персонал отделения банка на Энгельса 139 и лично руководителя отделения П-ких Надежду Юрьевну за помощь при открытии карты системы UnionPay в юанях! В отделении царит... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В силу жизненных обстоятельств за последние несколько месяцев, пришлось пройти через многие различные организации коммерческие некоммерческие, и банки в том числе. И на удивление... Весь отзыв
Все отзывы
8 425

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