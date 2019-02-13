Обслуживание карты Тип карты Мир -Maestro Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back 10% 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г. Начисление процентов на остаток средств на счете ежемесячная капитализация 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц;1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин 20 руб. - до 300 000 руб. в месяц; 2%, мин. 20 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ

0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1% + 4 евро - от 100 001 до 300 000 руб.; 2% + 4 евро - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в день, 1 900 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;

предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 72 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц Особые ограничения карта может быть выпущена физическим лицам, при предъявлении пенсионного удостоверения или клиентам в возрасте 54 года и 6 месяцев и старше (женщины) и 59 лет и 6 месяцев и старше (мужчины); физическим лицам не достигшим пенсионного возраста, при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки, выданной отделением ПФ РФ о том, что гражданин является получателем пенсии (пенсионер по инвалидности, стажу работы и т.д.)

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 14:16 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.