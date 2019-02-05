Вход

Дебетовые карты в банке «Приморье»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Приморье». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

16 дебетовых карт

Visa Gold «Cash back на всё» — Приморье
Cash back на всё
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
доллар США нет 0 - 18 есть нет
евро нет 0 - 16 есть нет
Мир-Maestro — Приморье
Cash back на всё Мир
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
Мир-Maestro — Приморье
Cash-back на продукты
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
Cash-back на продукты
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
доллар США нет 0 - 18 есть нет
евро нет 0 - 16 есть нет
China UnionPay «China TravelCard Classic» — Приморье
China TravelCard
UnionPay Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 250 есть нет
Visa Gold «Автокарта» — Приморье
Автокарта
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
доллар США нет 0 - 18 есть нет
евро нет 0 - 16 есть нет
Мир-Maestro — Приморье
Автокарта Мир
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
MasterCard Standard — Приморье
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 есть нет
доллар США нет 10 есть нет
евро нет 9 есть нет
MasterCard Gold — Приморье
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 есть нет
доллар США нет 38 есть нет
евро нет 33 есть нет
Visa Platinum «Премиальная карта» — Приморье
Дебетовая Platinum
Visa Platinum , Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 5 000 есть нет
доллар США нет 75 есть нет
евро нет 67 есть нет
China UnionPay «China TravelCard Gold» — Приморье
Дебетовая UnionPay Gold
UnionPay Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 1 188 есть нет
Visa Gold «Карта путешествий» — Приморье
Карта путешествий
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть
  • для путешествий
доллар США нет 0 - 18 есть
  • для путешествий
евро нет 0 - 16 есть
  • для путешествий
Мир-Maestro — Приморье
Карта путешествий Мир
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть
  • для путешествий
Visa Gold «Карта развлечений» — Приморье
Карта развлечений
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
доллар США нет 0 - 18 есть нет
евро нет 0 - 16 есть нет
Мир-Maestro — Приморье
Карта развлечений Мир
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 188 есть нет
Мир-Maestro — Приморье
Пенсионная
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «Приморье»

Оценка: 5 Проверяется
Ужеболее 10 лет являюсь клиентом банка «Приморье». Живу в Уссурийске и обслуживаюсь всегда в филиале, который расположен на  ул. Комсомольской.Мнеочень нравится... Весь отзыв
Все отзывы
4 883

Похожие продукты других банков: Социнвестбанк, Тольяттихимбанк, Дальневосточный Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредитные карты, Ипотека