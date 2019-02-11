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Союз, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

Mastercard World Black Edition «Премиальная» — Союз
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 13 200 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
Бонусы
  • другое
  • для путешествий

за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:

  • 10% от суммы покупок в категории "Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
  • 3% от любых других покупок;
  • 500 приветственных бонусных баллов при подключении программы лояльности (11.02 - 11.05.19)

количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов

Выпуск и обслуживание
0 - 13 200 ₽

по 1 200 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:

  • мин. остаток на счете карты и вкладе "Накопительный" от 2 000 000 руб. в месяц;
  • покупки от 100 000 руб. в месяц;
  • зачисление на карту от 150 000 руб. в месяц и безналичный оборот от 55 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5% (одна операция в месяц без комиссии)

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5% (одна операция в месяц без комиссии)

Лимиты по операциям
Снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб./ 0,5 долл./ 0,5 евро за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
  • консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с 4 бесплатными посещениями в квартал;
  • страхование путешествующих клиентов в возрасте до 75 лет и членов их семей
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • одна бесплатная операция в месяц на получение наличных в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
11.02.2019 11:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Сайт
www.banksoyuz.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт