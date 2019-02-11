за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:

10% от суммы покупок в категории "Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);

3% от любых других покупок;

500 приветственных бонусных баллов при подключении программы лояльности (11.02 - 11.05.19)

количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов