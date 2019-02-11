Премиальная
- стоимость обслуживания от 0 до 13 200 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 220 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 220 €
- бонусная программа
- Mastercard World Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/ Apple Pay
- другое
- для путешествий
за совершение безналичных операций начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно потратить на приобретение товаров из каталога, представленном на сайте банка, покупку авиа- и ж/д билетов и бронирование отелей; один рубль РФ равен одному бонусному баллу; начисление бонусов:
- 10% от суммы покупок в категории "Спортивные товары" (с 1.02.19 г. по 28.02.19 г.);
- 3% от любых других покупок;
- 500 приветственных бонусных баллов при подключении программы лояльности (11.02 - 11.05.19)
количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 000 баллов
по 1 200 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- мин. остаток на счете карты и вкладе "Накопительный" от 2 000 000 руб. в месяц;
- покупки от 100 000 руб. в месяц;
- зачисление на карту от 150 000 руб. в месяц и безналичный оборот от 55 000 руб. в месяц
по 20 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- мин. остаток на счете карты и вкладе "Накопительный" от 30 000 долл. в месяц;
- покупки от 15 000 долл. в месяц;
- зачисление на карту от 2 000 долл. в месяц и безналичный оборот от 1 000 долл. в месяц
по 20 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- мин. остаток на счете карты и вкладе "Накопительный" от 30 000 евро в месяц;
- покупки от 15 000 евро в месяц;
- зачисление на карту от 2 000 евро в месяц и безналичный оборот от 1 000 евро в месяц
0%
0%
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
0%
0%
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
0%
0%
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
1,5% (одна операция в месяц без комиссии)
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб./ 0,5 долл./ 0,5 евро за операцию (первая операция в течение срока действия карты - бесплатно);
- плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения;
- консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с 4 бесплатными посещениями в квартал;
- страхование путешествующих клиентов в возрасте до 75 лет и членов их семей
- не требуется
- не требуется
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- одна бесплатная операция в месяц на получение наличных в устройствах сторонних банков
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Сайт
- www.banksoyuz.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт