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Дебетовые карты в РТС-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в РТС-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — РТС-Банк
Fresh-карта
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Visa Gold — РТС-Банк
Fresh-карта Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 40 нет нет
Мир «Пенсионная» — РТС-Банк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 6,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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