Дебетовые карты в Прохладномизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Прохладном. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
2 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|доллар США
|нет
|8
|нет
|нет
|евро
|нет
|7
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
1 116
Похожие продукты других банков: Кузнецкбизнесбанк, Народный Инвестиционный Банк, Центрально-Азиатский.
Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Ипотека