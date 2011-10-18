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Дебетовые карты в банке «Зенит Сочи»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Зенит Сочи». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Mastercard Standard — Зенит Сочи
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 600 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 300 нет нет
доллар США нет 7 нет нет
евро нет 7 нет нет
Mastercard Gold — Зенит Сочи
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 3 000 нет нет
доллар США нет 100 нет нет
евро нет 100 нет нет
Мир Классическая — Зенит Сочи
Дебетовая Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,5% 300 нет нет
Мир Классическая — Зенит Сочи
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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