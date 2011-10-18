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Дебетовые карты в Международном Коммерческом Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Международном Коммерческом Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard Standard — Международный Коммерческий Банк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 35 нет нет
евро нет 35 нет нет
Visa Electron — Международный Коммерческий Банк
Дебетовая Electron / Maestro
Visa Electron , Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Mastercard Gold — Международный Коммерческий Банк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 500 нет нет
доллар США нет 120 нет нет
евро нет 120 нет нет
Visa Infinite — Международный Коммерческий Банк
Дебетовая Infinite
Visa Infinite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 25 000 нет нет
доллар США нет 500 нет нет
евро нет 500 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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