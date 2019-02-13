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All Airlines Black Edition

Mastercard World Black Edition «All Airlines» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 23 880 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль:

  • 1,5% в категориях "Кино", "Концерты", "Театры" и за покупки в других категориях;
  • 6% годовых на остаток милями

мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 1 милю; макс. 30 000 миль в месяц за покупки; срок действия миль - 5 лет

Выпуск и обслуживание
0 - 23 880 ₽

со 2-го года: 0-23 880 руб.

по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при условии покупок от 200 000 руб. за расчетный период по всем картам клиента

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
  • премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долл., распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах;
  • бесплатная страховка для выезжающих за рубеж;
  • 6% годовых на остаток милями;
  • премиальное обслуживание
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания при невыполнении установленных банком требований
Особые ограничения
  • доставка карты курьером или почтой по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 11:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «All Airlines Black Edition» в 1 городе России
2 571
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам