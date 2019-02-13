0 - 23 880 ₽

со 2-го года: 0-23 880 руб.

по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при условии покупок от 200 000 руб. за расчетный период по всем картам клиента