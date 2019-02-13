All Airlines Black Edition
- стоимость обслуживания от 0 до 23 880 ₽
- бонусная программа
- Mastercard Black Edition
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
- для путешествий
программа ALL Airlines: начисление миль за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через интернет-банк) полную стоимость любых приобретенных ранее авиабилетов по шкале траты миль:
- 1,5% в категориях "Кино", "Концерты", "Театры" и за покупки в других категориях;
- 6% годовых на остаток милями
мин. остаток миль для возможности компенсации покупки - 6 000 миль, далее с шагом в 1 милю; макс. 30 000 миль в месяц за покупки; срок действия миль - 5 лет
со 2-го года: 0-23 880 руб.
по 1 990 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах, накопительных счетах, картсчетах и брокерских счетах неснижаемого остатка не менее 3 000 000 руб. за расчетный период и/или при условии покупок от 200 000 руб. за расчетный период по всем картам клиента
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
не предусмотрено
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
0% / 2%, мин. 90 руб. от суммы, превышающей 500 000 руб. в месяц
- СМС-информирование - бесплатно;
- персональный менеджер, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы Lounge Key в аэропортах с двумя бесплатными посещениями в месяц;
- премиальная страховка в путешествиях для семьи до 5 человек: действует по всему миру, покрывает расходы до 100 000 долл., распространяется на опасные виды спорта (горные лыжи и сноуборд)
- не требуется
- не требуется
- отсутствие комиссии за снятие до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах;
- бесплатная страховка для выезжающих за рубеж;
- 6% годовых на остаток милями;
- премиальное обслуживание
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении установленных банком требований
- доставка карты курьером или почтой по всей России
- российский рубль
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам