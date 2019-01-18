Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в МТС Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в МТС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
7 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|от 50
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|199
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 6%
|299 - 1 289
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5,5%
|1 000 - 12 000
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах МТС Банка
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить Главный офис МТС Банка за очень высокое (особенно в сравнении с некоторыми банками) качество сервиса и обслуживания. Порадовало так же наличие продвинутой... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день.
Хочу выразить благодарность Владимиру Г-ву, за успешное решение моих проблем по банковской карте мтс деньги. До этого обращалась в салоны мтс в течении 3... Весь отзыв
Хочу выразить благодарность Владимиру Г-ву, за успешное решение моих проблем по банковской карте мтс деньги. До этого обращалась в салоны мтс в течении 3... Весь отзыв
28 232
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