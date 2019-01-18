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Дебетовые карты в МТС Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в МТС Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

7 дебетовых карт

Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Виртуальная
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет от 50 нет нет
Mastercard Platinum «МТС Smart Деньги» — МТС Банк
МТС Smart Деньги (для абонентов МТС)
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 199 есть
  • сотовые операторы
Visa Platinum «МТС Деньги Weekend» — МТС Банк
МТС Деньги Weekend
Visa Platinum , Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 299 - 1 289 есть нет
MasterCard World Black Edition «Деньги Премиум» — МТС Банк
МТС Деньги Премиум
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5,5% 1 000 - 12 000 есть нет
Mastercard Virtual «Виртуальная» — МТС Банк
Виртуальная МТС Деньги
Mastercard Virtual
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Visa Prepaid «Детский мир» — МТС Банк
Детский мир
Visa Prepaid
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет
  • супермаркеты
  • другое
Мир «Мир-Maestro®» — МТС Банк
Мир-Maestro
Мир-Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах МТС Банка

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