

Свои дебетовые карты клиенты МТС Банка могут использовать при осуществлении безналичных платежей (в том числе через интернет), снятия денег в банкомате. Средства, хранящиеся на карт-счете, принадлежат только его владельцу. Банк к ним никакого отношения не имеет, поэтому о погашении долга и уплате комиссии за пользование ресурсами речи не идет.

Единственные услуги, которые могут попросить оплатить потребителя — выпуск пластика, его годовое (месячное) обслуживание и снятие денег в банкоматах, не принадлежащих партнерам.

Выбор

Сравнить действующие предложения финансовой организации и сделать выбор в пользу одного из них вы можете на нашем сайте. При изучении типов дебетовок рекомендуется уделить внимание:

• предоставляемым бонусам и скидкам;

• размеру процентов, начисляемых на остаток;

• вариантам доступных кешбэков;

• программе лояльности;

• стоимости изготовления.

Определившись с пластиком, заполните онлайн-заявку. Сервис Банки.ру тут же отправит ее специалистам. Они ознакомятся с данными и свяжутся с заявителем, чтобы задать уточняющие вопросы, сказать, где и когда можно забрать новую карту.