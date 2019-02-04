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Airbonus Premium
World MasterCard «AirBonus Premium» — Авангардеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 5 500 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 200 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 200 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Signature
- Mastercard World Premium
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay / Samsung Pay/ Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты полной стоимости авиа- и ж/д билетов, билетов на поезда «Аэроэкспресс» (Москва) в интернет-банке:
- 1 000 приветственных миль;
- 1 миля за каждые потраченные 20 руб.
Выпуск и обслуживание
5 500 ₽
Выпуск и обслуживание
200 $
Выпуск и обслуживание
200 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 15 руб. на территории РФ (1,5%, мин. 150 руб. за рубежом) - до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб. при снятии до 300 000 руб. в месяц;
- 2,5%, мин. 200 руб. - 300 001-1 000 000 руб. в месяц;
- 3%, мин. 200 руб. - 1 000 001 - 3 000 000 руб. в месяц;
- 5%, мин. 200 руб. - 3 000 001 - 5 000 000 руб. в месяц;
- 7%, мин. 200 руб. - 5 000 001 - 8 000 000 руб. в месяц;
- 10%, мин. 200 руб. - свыше 8 000 001 руб. в месяц (в эквиваленте)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 7 000 долл. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- карта IAPA, страхование выезжающих за рубеж - бесплатно;
- карта Priority Pass - бесплатно при среднемесячном обороте за последний год по операциям оплаты товаров и услуг от 20 000 руб. / общий безналичный оборот от 240 000 руб. за весь срок пользования картой
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатная страховая программа;
- начисление бонусных миль за покупки по карте
Минусы
Дата актуализации
04.02.2019 13:43
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Airbonus Premium» в 83 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
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